台灣大哥大沒在怕！網路設置計畫仍不符規定　NCC再度開罰300萬

記者蘇晟彥／台北報導

NCC 14日召開例行記者會，針對台灣大哥大公眾電信網路仍不符其網路設置計畫討論案，委員會決議以新台幣300萬元罰鍰，目前累積已經到3次、900萬罰鍰，並規定在裁處書之次日起3日內改正其網路設定，將900MHz頻段由10MHZx2改正為5MHZx2，以符合網路設置計畫，若未改正，將按次連續處罰。

▼台灣大哥大仍違反網路設置計畫，NCC再度開罰300萬。（圖／記者蘇晟彥攝）



NCC表示，台灣大哥大之網路設置計畫明定自113年6月30日起 900MHz頻段將僅使用 5MHzx2，該會已多次要求該公司應辦理，惟仍未改正其網路設定,分別於7月 22日、8月2日故依電信管理法第75條第3項第3款規定，裁處台灣大哥大300萬元罰鍰，並同時通知應於裁處書送達之次日起3日內改正。

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NCC説明，自上次裁處後，以電波監測站監測及實地量測等式查測台灣大哥大基地臺使用頻段，確認該公司仍有部分基地台使用頻率未符其網路設置計畫，惟委員會仍審酌台灣大哥大辦理基地臺縮頻作業進度已大幅提升，目前僅剩400多處，都集中在都會區，顯有改正意願，經本日委員決議第三次裁處金額從 350萬更改為 300萬元，並限期自裁處書送立日起3日內改正；屆期未改正者，得按次處罰或廢止審驗合格證明。

目前台灣大哥大因不符網路設置計畫，已遭NCC課以30萬元怠金2次，未依規定計畫開罰300萬3次，累積960萬。