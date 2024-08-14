IEAT「國貿學苑」線上教育訓練課程　獲廣大中南部業者愛用

▲國貿學苑線上課程海報。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)「國貿學苑」配合企業需求，因應遠距服務，在教育訓練領域特別提供無地域、無時差限制的線上錄影課程，三年來累積有超過千人使用，其中，中南部廠商更佔四成，是台灣唯一提供貿易業實務影片課程的單位。

內容包含《進出口通關密碼》、《國貿實務e點通》、《三角貿易實務》、《國貿大會考先修班》等，獲知名企業做為新人訓教材，尤其是中南部科學園區廠商、甚至海外台商，成為學習國貿實務最佳平台。

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近期更推出「國貿學苑FUN暑價」活動，影片課程全面8折優惠活動(即日起到9/15止)，讓全國各地學員能輕鬆線上學習，許多學員回饋，課程內容有料，輕鬆學習不斷線，有需要者可把握機會。

另外，也有許多企業委託IEAT設計線上員工訓練課程，讓其各地分公司、海外部門同步線上學習，共同成長。其中，不乏知名公司，如臺隆、北祥等，課程涵蓋國貿實務、公司治理、數位行銷等領域，皆獲高度評價。

為跨域打造多元線上服務，協助企業解決貿易問題及培訓需求，除了影片課程，如有更深入的經營問題，IEAT的「貿易諮詢服務中心」也提供專人專職一站式服務，連結18個政府經貿窗口、集結38位產業顧問群，免費協助企業解決通關、商務合約及糾紛、企業勞動人事、ESG政策導入、歐盟CBAM申報等問題，協助廠商因應快速變化的經貿環境，幫助企業解決貿易經營問題。

IEAT旗下「國貿學苑」，係整合榮獲勞動部勞動力發展署「人才發展品質管理系統」（TTQS）銅牌證書的「中華民國貿易教育基金會」，進一步提供國家級認證的課程規劃服務。

本會擁有200多位專業講師，每年開辦超過 120 種商貿課程、培訓超過1萬人次，提供包括1.國貿實務課程、2.影片課程、3.企業內訓、4.將帥班、5.董監事認證課程及6.產投方案等課程，依「金字塔型」教學內容，從基礎國貿實務實作課程，到中階企管、商務談判、數位電商課程，再到高階CEO、企業主及二代的將帥班及董監事認證課程等，完整服務，全面助力企業人才培訓。

「國貿學苑」官網：https://www.itbs.org.tw/index.aspx

「企業內訓」資訊：https://reurl.cc/Or0kdr

「貿易諮詢服務」資訊：https://www.ieatpe.org.tw/tcc/