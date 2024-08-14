甩輝達GB200傳言！鴻海：一定是「第一批供應商」　預計Q4出貨

▲鴻海表示，GB200機櫃開發時程按照進度進行，一定是第一批交貨的供應商。圖為輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳日前與鴻海董事長劉揚偉相見歡。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對外界高度關注AI領域的進展，鴻海發言人巫俊毅14日於法說會上表示，在客戶強勁需求的帶動下，鴻海AI伺服器第二季營收季增逾6成、上半年年成長超過2倍，已占整體伺服器營收占比達到4成以上；至於外界高度關注，有關輝達（NVIDIA）GB200晶片遞延出貨，他回應，鴻海一定是第一批交貨的供應商，預計將從今年第四季開始出貨。

談及AI伺服器的整體需求面，巫俊毅表示，預期AI伺服器的強勁需求會持續，鴻海維持AI伺服器將貢獻今年伺服器全年營收4成的看法不變，今年產品營收表現可望維持同樣水準；對於雲網結合的能力，鴻海成為目前唯一具備完整AI供應鏈垂直整合能力的供應商，可提供完整的解決方案。

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他也說，鴻海已看到不同類型的客戶，對於新一代AI機櫃解決方案的強勁需求，預期將會為鴻海2025年的伺服器營收帶來明顯貢獻，「相信AI伺服器很快可以成為鴻海下一個兆元營收的產品。」

巫俊毅指出，以最新的市況來看，今年AI伺服器的營收成長力道仍相當強勁，現有的H系列產品也有很好的能見度，所以今年AI伺服器營收逐季成長的展望不變。

至於輝達GB200機櫃開發時程進展，他說，一切都將按照進度進行，鴻海一定是第一批交貨的供應商，預計將從今年第四季開始出貨，若時程不變，整個AI伺服器的表現還有可能優於原先的預估。

▲鴻海副總經理暨發言人巫俊毅。（圖／記者楊絡懸攝）

另一方面，鴻海集團以生成式AI為基礎，延伸出3大平台，包括智慧製造、智慧電動車、智慧城市的進展，巫俊毅表示，在智慧製造的部分，鴻海同步與多個合作夥伴進行不同面向的專案，包含將生成式AI導入生產製造、透過建置「機器人+AI」的平台，提升自動化的能力，打造新世代的數位工廠。

在智慧城市方面，巫俊毅說，鴻海持續推動整城輸出，目前聚焦在與墨西哥重要城市討論建置智慧城市應用概念驗證（PoC）；在CityGPT平台解決方案方面，也協助客運業者，整合原有的平台與應用，並協助高雄市政府升級公車的服務系統。

智慧電動車方面，鴻海集團旗下鴻華先進Model C今年累積前7個月，交車量已超過5,400台，並從4月開始，每月的交車量都能穩定在1,000台以上，有關海外客戶的進展，2家日本傳統車廠客戶、3項專案預期，都會在下半年完成簽約。

▲鴻海也向外界預告今年「鴻海科技日」的活動。（圖／記者李毓康攝）

至於半導體布局，巫俊毅表示，集團持續完善SiC供應鏈的產能建置，1,200V金氧半場效電晶體（MOSFET）已經開始量產，同時完成上游的磊晶設備安裝，提升對技術與成本的掌握能力；下游的模組廠也開始陸續裝機，預計在第三季開始試產。

在大IC部分，目前已經完成先進駕駛輔助系統（ADAS）SoC晶片的規格開發，同時晶片的軟體平台，也開始針對ADAS目標情境進行相關功能測試。

法說會最後，鴻海也向外界預告今年「鴻海科技日」的活動，由於去年集團擴大舉辦，也首次邀請外部嘉賓，包括輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳及ZF執行長克雷恩（Holger Klein）擔任講者，備受矚目。

雖然鴻海尚未公布今年講者有誰，但巫俊毅說，今年科技日活動期間為2天，時間為10月8日至9日，同時會擴大舉辦論壇，鴻海一樣會邀請內外部嘉賓進行主題分享，也預計邀請更多海內外貴賓共襄盛舉。