「國民ETF」00878第3季配息出爐！ 續創新高

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）14日公告第3季配息，每單位將配發0.55元，續創新高。

囤房稅2.0豁免條款升級！財部新增3類適用 無償供災民居住在列

囤房稅2.0明年5月開徵，財政部今天發布最新配套，新增3種房屋可免計入全國歸戶課稅，首先是公益團體興建且無償供災區民眾的房屋，第2類是產業園區內企業租給弱勢員工的住宅，第3則是法人將房屋進行包租代管；加計上述3類後，目前總計15類房屋可免納囤房稅2.0。

劉揚偉缺席鴻海法說會「行程曝光」 被印度總理莫迪曬出合照

鴻海（2317）14日舉行法人說明會，董事長劉揚偉因近日海外洽公而缺席。就在傍晚時，印度總理莫迪（Narendra Modi）卻發布貼文張貼他與劉揚偉握手及談話的照片，原來劉揚偉再次出訪印度，這已是第三次與莫迪公開會面。

「金融股王」新產實施庫藏股 最高買進價低於市價

擁有「金融股王」封號的新產（2850）今（14日）發布重訊，將自明（15日）起，以不超過48億2159萬3802元的價格買進3000張庫藏股，特別的是，買回區間價格最高「只」有90.61元，低於新產今日收盤價93.3元，遭市場議論公司是否暗示現有股價過高。

AI需求太強！技嘉上半年EPS賺7.84元 年增1.6倍「賺贏2023全年」

主機板與顯示卡大廠技嘉（2376）14日公布今年第二季及上半年營運成果，受惠AI伺服器出貨，第二季每股淨利（EPS）賺4.66元，不但季增46.5%、年增2.33倍，創下9個季度以來新高，更推升今年上半年獲利達49.85億元、累計EPS達7.84元，賺贏2023年全年獲利，表現相當亮眼。

群聯第二季三率三升 EPS 11.97元寫次高成績

記憶體大廠群聯電子（8299）今日舉行法說會，並公布第二季財報，群聯第二季合併營收為 158.95 億元，較前季減少 3.8%，較去年同期增加 58.8%。合併毛利率為 34.9%，較前季增加 1.0 個百分點，較去年同期增加 2.4 個百分點。合併營業利益為 19.97 億元，較前季增加 59.6%，較去年同期增加 178.3%。合併本期淨利為 24.51 億元，每股盈餘為11.97 元，第二季繳出三率三升及獲利寫次高的好成績。

南亞科停電損失曝光！ 影響金額上看5億

記憶體大廠南亞科（2408）今日針對新北市13日下午因雷擊停電事件表示，此次停電造成部份機台停機，預計2至3天恢復運作，初估損失約3~5億元。

張國煒獨獲140億遺產！ 星宇、長榮集團：私人事務不便回應

長榮集團已故總裁張榮發於2014年立下密封遺囑，據傳指定由二房獨子、現任星宇航空（2646）董事長張國煒單獨繼承，引起大房3子張國政不滿提出訴訟，最高法院今駁回確定，張國煒可獨獲140億元遺產，對此，星宇航空回應，是涉董事長私人事務，無法回覆；長榮集團則說，事涉大股東私人事務，公司不便回應。

24萬股民小心！彰銀明除權息 今並列22檔注意股

擁有24萬股民的老行庫彰銀（2801）將在明（15日）迎接除權息行情，不過今（14日）遭證交所公告並列22檔注意股，引發投資人熱議。

永豐餘H1每股賺0.18元 工紙市場短期可受惠節慶旺季

永豐餘投控（1907）今（14）日召開法說會，說明上半年財報及營運狀況，上半年稅後淨利為2.92億元，EPS為0.18元，總經理駱秉正表示，工紙紙器事業群短期可望受惠節慶旺季，另旗下永餘智能也已取得再生能源售電業執照，朝向未來每年可供5000萬度以上綠電或憑證銷售目標邁進。