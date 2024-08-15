美9月降息穩了！台股資金「歐印」債券ETF　5檔竄成交量前10

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國7月消費者物價指數（CPI）降至2.9%，符合市場對9月降息的預期，全球資金轉向債券商品卡位。台股今（15日）量縮，開盤1小時，交易量前十名標的中有5檔債券型ETF，包括國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、群益ESG投等債20+(00937B)都在其列，資金明顯轉向。

今日早盤成交量最大標的為元大台灣50反1（00632R），開盤1小時成交量逾15萬張；第2名則是00687B的9.48萬張；其次依序是00679B的7.89萬張、元大美債20正2（00680L）7.82萬張、00937B的7.56萬張。

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而上市公司成交量最大的中環（2323）開盤1小時成交量6.8萬張，因股價衝至13.55元亮燈漲停，成交量比多檔債券ETF小。

此外，國泰20年美債正2（00688L）早盤成交量也有近4萬張，同列交易量前十名標的。

擁「聯準會傳聲筒」封號的《華爾街日報》資深記者 Nick Timiraos 撰文表示，7 月CPI 報告已經替 Fed 下個月降息鋪平道路，而且也在一定程度上減少對首次降息的異議，預料 Fed 會聚焦討論降息 1 碼 (25 個基點) 還是兩碼(50 個基點)。