快訊／台股收盤大漲234.56點　台積電持平至1710

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（14日）開高走高，加權指數終場大漲234.56點，以30941.78點作收，漲幅0.76％，成交量6587.04億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲35.31點開出，指數開高走高，盤中最高達30994.81點，最低30742.53點，終場收在30941.78點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1710元；鴻海（2317）上漲8元至234.5元；聯發科（2454）上漲15元至1500元；廣達（2382）上漲7元來到286元；長榮（2603）下跌1元至194元。
今天漲幅前5名個股為士電（1503）上漲18元，漲幅10％；居易（6216）上漲2.65元，漲幅10％；希華（2484）上漲2.3元，漲幅10％；三晃（1721）上漲1.55元，漲幅10％；友訊（2332）上漲1.55元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為上品（4770）下跌23.5元，跌幅9.11％；瑞昱（2379）下跌44元，跌幅7.64％；世芯-KY（3661）下跌215元，跌幅5.85％；大量（3167）下跌11元，跌幅4.55％；東和（1414）下跌0.85元，跌幅4.36％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|士電（1503）
|198.0
|▲18.0
|▲10.0％
|居易（6216）
|29.15
|▲2.65
|▲10.0％
|希華（2484）
|25.3
|▲2.3
|▲10.0％
|三晃（1721）
|17.05
|▲1.55
|▲10.0％
|友訊（2332）
|17.05
|▲1.55
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|上品（4770）
|234.5
|▼23.5
|▼9.11％
|瑞昱（2379）
|532.0
|▼44.0
|▼7.64％
|世芯-KY（3661）
|3460.0
|▼215.0
|▼5.85％
|大量（3167）
|230.5
|▼11.0
|▼4.55％
|東和（1414）
|18.65
|▼0.85
|▼4.36％
資料來源：證交所
