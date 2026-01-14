快訊／台股收盤大漲234.56點　台積電持平至1710

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14日）開高走高，加權指數終場大漲234.56點，以30941.78點作收，漲幅0.76％，成交量6587.04億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲35.31點開出，指數開高走高，盤中最高達30994.81點，最低30742.53點，終場收在30941.78點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1710元；鴻海（2317）上漲8元至234.5元；聯發科（2454）上漲15元至1500元；廣達（2382）上漲7元來到286元；長榮（2603）下跌1元至194元。

今天漲幅前5名個股為士電（1503）上漲18元，漲幅10％；居易（6216）上漲2.65元，漲幅10％；希華（2484）上漲2.3元，漲幅10％；三晃（1721）上漲1.55元，漲幅10％；友訊（2332）上漲1.55元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為上品（4770）下跌23.5元，跌幅9.11％；瑞昱（2379）下跌44元，跌幅7.64％；世芯-KY（3661）下跌215元，跌幅5.85％；大量（3167）下跌11元，跌幅4.55％；東和（1414）下跌0.85元，跌幅4.36％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 士電（1503） 198.0 ▲18.0 ▲10.0％ 居易（6216） 29.15 ▲2.65 ▲10.0％ 希華（2484） 25.3 ▲2.3 ▲10.0％ 三晃（1721） 17.05 ▲1.55 ▲10.0％ 友訊（2332） 17.05 ▲1.55 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 上品（4770） 234.5 ▼23.5 ▼9.11％ 瑞昱（2379） 532.0 ▼44.0 ▼7.64％ 世芯-KY（3661） 3460.0 ▼215.0 ▼5.85％ 大量（3167） 230.5 ▼11.0 ▼4.55％ 東和（1414） 18.65 ▼0.85 ▼4.36％

資料來源：證交所