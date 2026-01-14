ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

IEAT力助外貿、化妝品業導入AI應用　拉開行銷聲量與PIF管理新高度

記者張佩芬／台北報導

AI不一定是萬靈丹，但用對方法，就能成為企業轉型的關鍵助力。由數位發展部主辦、台北市進出口公會(IEAT)輔導的「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」，日前舉辦「AI賦能產業應用成果發表會」，公開分享AI導入後的第一線成果，展現中小企業以AI驅動成長的多元樣貌。

IEAT長期扮演產業與企業輔導的角色，本計畫聚焦中小微型企業在 AI 導入過程中最常見的「流程混亂、工具難落地」等痛點，透過顧問陪跑與實作導向設計，協助企業真正把AI用進日常營運。課程依產業特性，規劃「B2B 外貿企業」與「化妝品產業」兩大實作模組，從流程重整到內容產製，全面強化企業數位競爭力。

外貿企業｜AI重整SEO流程　加速搶占海外關鍵字戰場

「以前一篇SEO文章要寫三、四天，現在40分鐘就能完成，官網終於重新動起來了。」擁有27 年襪類OEM／ODM外銷經驗的珀興企業，在參與 IEAT輔導的B2B外貿實作課程後，成功突破人力有限、關鍵字布局停滯的瓶頸。

過去因品牌經營與接單工作難以兼顧，珀興企業的網站內容累積緩慢，錯失不少海外買主的搜尋機會。透過課程聚焦AI SEO流程重整，並搭配顧問一對一診斷，企業整合多元數據來源，重新分析關鍵字策略，將AI應用延伸至不同採購情境的內容規劃。

「AI 的關鍵不在工具，而在於先把問題與流程定義清楚。」珀興企業柯總監指出，AI不只帶來效率與成本優化，更讓企業能加快回應市場的速度，從被動接單，轉為主動布局。

同樣參與B2B模組、專注食品預拌粉的品元實業，也將AI圖像生成實際導入內容製作流程，從產品情境、組合展示到行銷圖片一次完成，大幅降低素材製作門檻。「公司其實早就有AI 工具，但同仁不會用，這次實作真的進步很多。」

更重要的是，透過AI關鍵字數據對比，企業發現過去長期「誤判競爭對手」當把線下被視為同業的品牌，在搜尋引擎中比對卻幾乎沒有重疊關鍵字，讓企業得以避開錯誤與無效競爭，將資源集中在高價值的搜尋場景。

B2B 課程講師、意碩整合行銷執行長蔡建郎指出，隨著採購行為逐步轉向ChatGPT等AI工具，企業必須重新理解客戶的思考邏輯。透過 IEAT 本次計畫，成功協助企業建立「可被AI理解與引用」的多模態內容策略，打造差異化的AI SEO新模式。

化妝品產業｜不靠網紅也能行銷AI重寫品牌溝通，從流量走向信任

針對化妝品產業特性，IEAT量身打造的AI導入課程，則從輿情洞察、自動化行銷切入，協助品牌重塑溝通效率與信任感，甚至也導入AI系統製作、生成PIF(產品資訊檔案)，大力縮減管理人力與時效。

「Threads是Z世代抒發想法、創造內容的平台，不一定要砸錢找網紅，只要抓對趨勢，就能創造流量。」化妝品產業課程講師、Accucrazy肖準行銷執行長吳威翰指出，化妝品屬於「情緒型產品」，必須透過內容累積與話題共鳴，才能真正推動消費決策。

在成果發表會中，乃曼商貿與中華海洋生技等企業，直接展示AI實戰成果。透過AI圖像生成技術，依產品成分、使用情境與行銷目的，快速產出功能型、情境型與促銷型素材，再依不同平台特性，自動生成問答型、知識型或討論型文案，讓品牌在速度、成本與一致性上同步升級。

此外，企業也運用AI輿情洞察系統，精準掌握品牌痛點，調整行銷策略，從明星代言轉向 KOC(關鍵消費者)真實分享，逐步累積市場信任。

IEAT指出，本次成果充分展現「做中學」的實作價值，驗證AI不僅是企業「降本增效」的工具，更是放大行銷影響力、加速品牌信任建立的重要推手。未來也將持續透過產業導向的AI 輔導模式，協助更多中小企業走出屬於自己的數位轉型成長路徑。

