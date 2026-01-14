台積電法說前美系外資按讚　盟軍家登、世界先進雙雙上修

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

在晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會前，美系外資出具最新研究報告，調整多檔台系半導體股投資評等與目標價。其中，台積電、家登（3680）與世界先進（5347）目標價同步獲得上修，世界先進評等由「減碼」調升至「中立」，不過聯電（2303）則遭調降評等。

美系外資將台積電目標價由1,888元上調至1988元，重申「加碼」評等；家登目標價由380元調高至480元，同樣維持「加碼」評等；世界先進評等調升至「中立」，目標價自82.5元一口氣調高至130元；至於聯電，評等由「中立」調降至「減碼」，目標價維持52.5元不變。

美系外資指出，台積電2027年EUV相關設備訂單展望強勁，預估將較2026年成長約40%至50%，有助於相關供應鏈表現，因此對家登維持正向看法，並同步將台積電2027年資本支出預估上調至540億美元，高於2026年的490億美元。

此外，根據外資調查，台積電正規劃將Fab 12與Fab 14的部分產能轉作中介層（interposer）生產，並不排除於2027年將部分CoWoS中介層產能外包給世界先進。外資預期，8吋晶圓報價有機會上調5%至10%，成為調升世界先進評等與目標價的主要因素。

至於聯電，美系外資認為，市場對台積電訂單外溢效應的期待偏高，即便未來出現新增訂單，也可能被消費性電子需求疲弱所抵銷，因此決定下修投資評等。

