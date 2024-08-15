表揚王齊麟！發百萬獎金　土銀董座加碼「免最難考試」直升襄理

▲左起土地銀行董事長何英明、巴黎奧運羽球男子雙打金牌得主王齊麟。（圖／土地銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

為表揚土地銀行羽球隊員王齊麟，土地銀行董事長何英明今（15日）宣布再加碼，對王齊麟發出100萬元獎金，行員職等已拉至9職等，確定不必再面對艱困的升等考試折磨，從高級辦事員升至襄理。另外，羽球教練陳宏麟獲得50萬元，總教練李松遠、助理教練林祐賢分別獲頒20萬元、10萬元。

何英明今日同時加碼宣布為王齊麟記大功、特殊敘獎晉升一職等，未來一年的營養費等級亦同步提升。土銀指出，王齊麟除了土銀行員的薪水之外，還有營養費和特別營養費，整體而言收入相當於土銀11職等經理。

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至於成功追平台灣網球女雙紀錄、擁有「未來之星」封號的土銀網球隊球員曹家宜，今日也獲頒20萬元獎金。

何英明表示，土地銀行深耕羽球、網球多年，其中羽球隊於65年成立，至今已48年，網球隊則有27年歷史。

土地銀行每年均編列數千萬元預算推動球隊營運，且逐年增加，今年編制5千8百多萬元的預算，較上一屆賽事時增加2千多萬，以提升球員福利、持續更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，使球員能在最佳狀態全力衝刺賽事並爭取好成績。

何英明說，球員對土銀而言是終身保障，可以一直打到退役，退役之後只要經過一年職訓，就能順利轉換銀行員，從過去經驗來看，球員轉換行員比外面招考進來表現好很多，因為球員有更好韌性及經歷過挫折考驗，相信轉任後都可以成為優秀的土銀行員。