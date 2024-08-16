黃志芳將續任貿協董事長？　董事會召開僅加派副董座

▲外貿協會董事長黃志芳的表現獲捯各方肯定。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會7月30日召開的董事會，傳出繼資策會董事長由信賴之友會台南分會會長、前智崴資訊科技董事長黃仲銘出任後，經濟部指派智崴前業務總監陳昱凱，黃仲銘的小舅子，出任外貿協會第2位副董事長，引發酬庸爭議，不過貿協高階指出，陳昱凱是兼任董事長，不領薪資，只領董事會出席費，沒有辦公室的，重要的是只加派副董事長，顯示現任董事長黃志芳已獲得留任。

黃志芳是在2017年1月20日外貿協會臨時董事會上，通過由外交部前部長、總統府新南向辦公室主任黃志芳接任董事長，前立法委員莊碩漢、雷神公司亞太區總監郭臨伍擔任專任副董事長，目前貿協另一位副董事長是由經濟部政務次長陳正祺兼任。

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黃志芳上任七年半多，對於貿協的工作非常投入，也能充分掌握市場走向，不論是新創、電動車、數位化、智慧城市、元宇宙、AI科技，都讓貿協都能以領導的地位協助業者學習與開發，且一上任就帶領業者拓展印度與東南亞市場，降低台灣業者在中美貿易戰的損失。

貿協高階認為，政府高層對黃志芳的表現應該是非常肯定的，這一次的董事會派了副董事長，沒另派新董事長，應該可以解讀黃志芳已經獲得留任。