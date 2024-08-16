商總許舒博籲調基本工資前「先解決缺工」　電價建議民生凍漲

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

基本工資、電價是否調漲，都即將在9月審議，商總理事長許舒博今（16）日受訪時指出，基本工資調漲沒有問題，但應把本勞、外勞受惠的比例列出來，且當務之急要先解決缺工問題；電價部分基本民生物價不要動，高科技產業負擔多一點。

許舒博認為，與其調整基本工資，不如先解決缺工問題，他也透露，下周會與勞動部長何佩珊碰面，「我已經準備好說帖，提供一份日本缺工因應對策給她，日本跟台灣一樣少子化、老人化非常嚴重，人家用什麼方法解決，我們不能只有工資調整。」

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許舒博表示，很多產業不是做得不好，而是因為人力短缺，因此會提供給勞動部長一份對策，裡面也有提到如何運用AI科技輔導中小企業升級轉型，「談基本工資要徹底解決缺工問題」；此外也有跟教育部次長談，台灣有好的教育環境，為什麼不讓更多外籍學生來台灣，也可以加入我們就職行業，彌補缺工問題。

許舒博指出，基本工資小幅調整是必然性，每次還是勞動部拍板，物價已經上漲了，但其實還沒調漲我就自己調整了，台塑集團已經調3%、商總也調了3%，所以調整基本工資沒有太大問題，但多少用在本勞多少用在外勞，應該有報表，不要每次都是幫外勞在調。

針對電價問題，許舒博表示，每次審議會都會提出台電虧損的數字來說服大家，但台電虧損因素是什麼，是不是集中太多用更高價格購電，造成台電虧損？若可以用便宜的發電又不讓他去走，再說要用高的電價全民買單，一起買帳，其實不太合理。

許舒博指出，尤其高科技產業用電量比任何企業都高，台灣又要發展、又沒有穩定的電供應，現在也公開承認北部電力不夠，只好往南部設廠，「但會不會換成南部電不夠？」所以多元化的發電政策很重要，不要只有一塊，要好好談一談，穩定的供應才是台灣經濟發展的永續。

許舒博強調，「我的立場還是強調基本的部分不要動，已經物價上漲了。」高科技產業的負擔還是大一點，但基本的部分還是不要動。