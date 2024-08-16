SCFI終止五連跌、微漲0.84%　攬貨業估貨量不足趨勢往下

▲攬貨業看歐美線貨量下跌，運價趨勢往下。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(9)日下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)，指數報3281.36點，上漲27.47點，漲幅0.84%，終止連續五周下跌。超大型與大型攬貨公司指出，因為貨量不足，目前市場相當混亂，有些船公司表面上運價有調漲，但將長約價與現貨價配比比例調整，提供實質優惠價，目前美西線實收運價每大箱(40呎櫃)約在5500-6000美元，低於原6000-6200美元。

過去配比多數以四比一來配，五個貨櫃當中，一個用長約價，另四個用現貨價，現在二比一，甚至一比一都有，因此實收運價都被壓低；馬士基美國的線上價本周與下周都沒調漲，但目前網上顯示月底的船班是滿的。

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本周在蛇口因為消費性電子產品大出，非海運聯盟船隻原每大箱4800美元以下的運價，漲到5千美元以上，但華中地區就是各家透過各種優惠方案搶貨，沒裝滿的航班，開航前再降一輪。歐洲線因為出現加班船，估計本月底會降價。

SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價4610美元，下跌176美元，跌幅3.68%，地中海線每箱4645美元，下跌88美元，跌幅1.86%，美西每大箱6581美元，周漲513美元，漲幅7.80%，美東每大箱9297美元，周漲214美元，漲幅2.30%。

波斯灣線每箱運價2139美元，周跌69美元，跌幅3.12%；南美線(桑托斯)每箱運價7730美元，周跌257美元，跌幅3.22%；東南亞線(新加坡)每箱運價578美元，周跌17美元，跌幅2.86%。