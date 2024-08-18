鴻海衝刺ESG！首次公布「環境管理手冊」　零廢廠區及法人曝光

▲鴻海首次對外公布集團《環境管理手冊》。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子代工大廠鴻海（2317）在ESG主題月「鴻海環境月」時，首次對外公布集團《環境管理手冊》，同時也揭露「集團零廢證書地圖」，明確標示全球24張鉑金級和3張金級UL 2799廢棄物零填埋證書所在廠區及相關法人，進一步提升企業的透明度和誠信度，展示在環境保護和永續發展方面的承諾和實踐。

鴻海去年對內正式發布《環境管理手冊》，以強化遵循廠區當地和國際環保法規，透過公開明確的程序有效識別和管理環保風險。這不僅強化了企業的合法合規經營及永續發展根基，從而提升了綜合競爭力；今年，鴻海進一步將《環境管理手冊》對外公布於公司官網，讓相關利害關係人及合作夥伴，能有明確遵循的依據。

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鴻海表示，截至2024年7月，鴻海集團已取得24張鉑金級和3張金級UL 2799廢棄物零填埋證書，涵蓋富士康工業互聯網股份有限公司、鴻騰精密科技、富智康集團有限公司等共計47家法人完成認證，彰顯出鴻海如何持續在運營過程中，減緩環境汙染和生態破壞的影響。

▲鴻海揭露廢棄物零填埋證書所在廠區及相關法人。（圖／鴻海提供）

另外，鴻海旗下煙台園區也已實現了100%的廢棄物轉化率，其中6%轉化為能源，並正式取得UL 2799廢棄物零填埋最高級別的「鉑金級認證」。這是鴻海自2022年以來，第5個園區獲得認證，提前達成2025年的環境長程目標。

鴻海指出，「零填埋」是鴻海打造綠色循環園區的關鍵策略之一，通過源頭減少原物料使用量、增加內外部包材的回收再利用等，多元綠色環保減量專案，逐步減少廢棄物的焚燒和填埋，以達成廢物轉化率100%、焚燒熱回收不超過10%的標準。同時，鴻海在廢棄物末端管制，通過自行研發的管理系統進行即時追蹤，並定期對委外廠商進行稽查，確保合法處理廢棄物。

對於ESG發展，鴻海正積極朝向全面零廢園區目標邁進，並通過內部分享交流培訓會議，將中國廠區的經驗擴展至海外廠區，包括墨西哥、巴西、越南、印度與捷克等。