基本生活費調升至20.9萬　會計師估4口之家明年省稅1400元

▲基本生活費每人認定額有望從20.2萬元拉高至20.9萬元，多口之家可以省稅。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

基本生活費每人認定額有望從20.2萬元拉高至20.9萬元，會計師初估，4口之家若適用5%所得稅率，省稅金額約在1400元左右，不無小補。

安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華解釋，申報戶基本生活所需費用總額（即20.9萬元乘以申報戶成員人數），超過可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額）合計數的差額部分，可自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

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舉例，以育有2名就讀大學子女的雙薪4口之家來說，若綜合所得總額150萬元（利息所得1萬元），今年報稅時，除免稅額38萬8000元（9.7萬元x4）、標準扣除額26萬2000元、薪資特別扣除額43萬6000元（21.8萬元x2）、教育學費特別扣除額5萬元（2.5萬元x2）、儲蓄投資特別扣除額1萬元。

除了上述免稅額及各項扣除額之外，因免稅額38萬8000元、標準扣除額26萬2000元、教育學費特別扣除額5萬元（2.5萬元x2）、儲蓄投資特別扣除額1萬元，合計71萬。未達基本生活費扣除額83.6萬(20.9萬X4)，所以可另可再扣除基本生活費差額12.6萬元。稅率以5%計算，因基本生活費可省稅6300元。

楊建華試算，若從兩年度比較來看，調幅7000元，以四口之家7000X4=28000, 以稅率5%計算，比前一年省稅1400元。