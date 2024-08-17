月領44K有年終+年中　還供午餐「1原因想離職」！網勸退：會後悔

▲原PO覺得工作沒有成就感。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

大家都希望能有一份錢多、事少、離家近的工作，不過有一名網友感嘆，公司福利很好，有供應午餐、下午茶，有年中紅利也有年終獎金，月薪44K，但是工作單調有點無聊，常常事情做完後就不知道要幹嘛，也沒有成就感，考慮離職找新工作，對此，網友勸她繼續待，利用空閒時間學其他技能、培養興趣。

一名網友在Dcard發文，「工作福利好，但內容偏單調，是否該離開」，在一家公司從事行銷工作已有兩年半，月薪44K，且有年中紅利與年終獎金，公司還提供午餐與下午茶。然而，她卻因為工作內容單調，時常覺得無所事事，久而久之開始缺乏成就感，猶豫該不該轉職。

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她擔心，一旦離職，可能無法找到更好的工作，但現階段又覺得無趣，曾考慮下班後進修專業技能，但每次下班回家後都感到疲憊不堪，無法提起學習的興趣。而且公司的座位都是開放式的，任何人都能看到她在做什麼，所以也無法在公司進修。她坦言，享受現在的安逸生活，但又擔心過於安逸會失去了進修行銷的敏銳與專業，影響未來的就業機會。

貼文曝光，網友勸她別衝動離職，「先不要離開，真的！現在大環境工作不太好找，學好其他技能或興趣，再來討論這個問題」、「同為行銷人千萬不要離開，不當管理職的前提下，妳的薪水已經算很頂的了，2年就44K，代表還有上升的機會，可以跟主管溝通，看能不能參與更多項目」。

還有許多網友笑喊「要離職記得發文，我要應徵」、「離職跟我說哪一間，先卡位，我需要這樣的工作」、「可以介紹我去嗎？目前我行政的工作還要做美編、影片，還要教老同事使用office軟體，維護設備，雜事一堆錢卻只有基本工資」、「離職換我去，5月也從行銷業離職，但是到現在還沒找到新工作」、「貴司還缺人嗎，在醫院忙得跟什麼一樣，責任制還要忍受老闆半夜騷擾談工作，但薪水比這個低太多」。