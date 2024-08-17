存外幣高利「意外」賺匯差　稅官提醒需申報綜所稅

▲存美元高利，賺匯差，記得要申報綜合所得稅。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

銀行競相推出外幣高利定存，但稅務單位提醒，民眾以外幣存款賺取利息所得，因匯率波動換回台幣時「意外」賺取價差，屬於財產交易所得，依法在結售的次年5月也要主動申報個人綜合所得稅，如因一時疏忽或不諳法令規定漏報，小心受罰。

財政部高雄國稅局舉例說明，甲君於111年間以新台幣1200萬元向銀行兌購美元並辦理1年期定期存款，於112年間定期存款到期後，將美元本息全數結售換回1320萬元，所獲增益120萬元，其中40萬元為定期存款利息所得，該部分銀行會填發扣（免）繳憑單供甲君申報利息所得。

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高雄國稅局提醒，上述另80萬元為買賣美元因匯差所生的財產交易所得，該部分非屬銀行應填發扣（免）繳憑單的範圍，甲君於113年5月申報112年度綜合所得稅時，應將上開利息所得及財產交易所得併入申報納稅。

銀行主管也表示，今年以來新台幣兌美元明顯貶值，如果在去年換美元，今年換回台幣，很容易賺到匯差。

舉例來看，依中央銀行官網公布新台幣兌美元銀行間每日收盤匯率來看，去年8月1日新台幣兌美元為31.518，今年8月1日為32.762，去年8月1日拿台幣1000萬元可以換到31萬7280元美元，存滿一年期美元存款，不計存款利息，但換回台幣後，本金變成1039萬4730元，而與一年前相較，多出約39萬是財產交易所得，記得要併入綜所稅申報。