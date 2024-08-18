超佛稅務員！抓出土地關鍵用途 她轉手省下百萬稅額

稅務人員不是只會追查漏稅，愛心辦稅協助民眾減輕負擔也成為佳話。台中地稅局指出，台中市一位林小姐出售土地時按一般用地稅率申報土地增值稅，因為估算稅額高達120萬元煩惱到睡不好，經過稅務人員幫忙抓出土地關鍵用途後省下百萬稅額，讓她直呼「暖心」。

鴻海衝刺ESG！首次公布「環境管理手冊」 零廢廠區及法人曝光

電子代工大廠鴻海（2317）在ESG主題月「鴻海環境月」時，首次對外公布集團《環境管理手冊》，同時也揭露「集團零廢證書地圖」，明確標示全球24張鉑金級和3張金級UL 2799廢棄物零填埋證書所在廠區及相關法人，進一步提升企業的透明度和誠信度，展示在環境保護和永續發展方面的承諾和實踐。

加油看仔細！明起汽油漲0.2元 柴油大降0.6元

台灣中油公司自明（19）日凌晨零時起汽油價格調漲0.2元、柴油調降0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.7元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及2.3元。

信用卡防盜刷 8銀行加設「APP、Email、Line推播」3道防線

信用卡盜刷爭議不斷，為了強化支付安全，銀行公會最新統計發現，中國信託等8家銀行加設「APP、Email、Line推播」3道防線，確保刷卡安全。

DRAM產業Q2營收季增24.8% 研調估上修Q3合約價漲幅

根據TrendForce調查，受惠主流產品出貨量擴張帶動多數業者營收成長，2024年第二季整體DRAM產業營收達229億美元，季增24.8%。價格部分，合約價於第二季維持上漲，第三季因地緣政治等因素，預估conventional DRAM合約價漲幅將高於先前預期。

華航明起釋股台灣虎航3.7萬張 每股不低於41元

台灣虎航（6757）16日送件申請改列上市，大股東華航（2610）從明（19日）起進行為期一個月處分3.7萬張台灣虎航股票，預計採鉅額逐筆交易，而根據華航先前公告，每股售價不低於41元，而隨著釋股作業展開，台灣虎航上周五（16日）券資比衝破100%來到102.33%，居上市櫃個股第一。

花蓮經濟短期難復甦 勞動部增加3個月保費補貼

今年0403地震使花蓮地區經濟遭受衝擊，加上凱米颱風更是雪上加霜，短期內經濟恐難復甦，勞動部公告，依《勞動部辦理113年花蓮縣轄區內受0403震災影響投保單位保險費補貼要點》第6點規定公告，增加3個月補貼月份，並將與伴手禮商家相關行業別納入補貼範圍，以協助災後重建復原及振興工作，穩定勞工就業。

存外幣高利「意外」賺匯差 稅官提醒需申報綜所稅

銀行競相推出外幣高利定存，但稅務單位提醒，民眾以外幣存款賺取利息所得，但因匯率波動換回台幣時「意外」賺取價差，屬於財產交易所得，依法在結售的次年5月也要主動申報個人綜合所得稅，如因一時疏忽或不諳法令規定漏報，小心受罰。

資金轉進中小型股！ 14檔創天價

印度地方首長設宴款待劉揚偉 承諾給予鴻海必要協助

印度卡納塔卡邦（Karnataka）邦長席達拉邁亞（Siddaramaiah）16日晚間設宴款待鴻海董事長劉揚偉，並向其保證將給予該公司一切必要的合作和協助。