信用卡防盜刷　8銀行加設「APP、Email、Line推播」3道防線

▲信用卡示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
信用卡盜刷爭議不斷，為了強化支付安全，銀行公會最新統計發現，中國信託等8家銀行加設「APP、Email、Line推播」3道防線，確保刷卡安全。
▲18家銀行信用卡防盜刷加碼功能概況。（資料來源：銀行公會、圖／ETtoday新聞雲）
銀行公會指出，32家國銀皆有「加入3D安全驗證機制（密碼採OTP）、信用卡交易風險偵測系統、特定條件監控報表及異常交易授權控管」等3大標配機制，但有18家銀行特別加碼通知持卡人，其中8家幾乎「所有線上通知管道全用上」，目的就是希望可以降低盜刷風險。
8家火力全開的銀行中，有3家財政部泛官股銀行，分別是：第一銀行、彰化銀行、華南銀行。
另外，包括中國信託銀行、國泰世華銀行、安泰銀行、遠東銀行、元大銀行等5家民營銀行也都將「APP、Email、Line推播」3大通知管道完全開通，一有異常刷卡就會啟動通知。
台新銀行、上海銀行信用卡刷卡通知中尚無電子郵件通知機制，陽信銀行則是未開通Line推播通知的功能；而合庫銀、渣打銀、匯豐銀皆未提供APP消費通知；星展銀、凱基銀加碼功能中，只有APP消費通知。
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