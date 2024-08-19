PC品牌再獲佳績！宏碁Chromebook奪下「北美上半年市占冠軍」

▲宏碁Chromebook於北美消費市場上半年排名居冠。宏碁Acer Day邁入第8年，今年以「AI'm Limitless AI智能Go無限」為主題。（圖／宏碁提供）

記者楊絡懸／台北報導

PC品牌大廠宏碁（2353）19日指出，宏碁Chromebook受消費者青睞，今年更持續斬獲佳績，在北美消費市場以35%市占率的成績，成為上半年排名位居第一。

根據Circana最新市調資料顯示，宏碁Chromebook於北美消費市場以35%的市占成績於上半年排名第一，年成長也以4%高於業界（均值負4%）。此外，就6月單月市占來看，宏碁Chromebook美國34%、加拿大44%市占率，皆於當地居冠，亮眼成績領先北美市場。

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宏碁表示，旗下Chromebook具備領先業界的管理與安全功能，提供用戶強大的性能及速度。全新Acer Chromebook Plus Enterprise機型呼應市場對生成式AI的需求，支援強大技術及Google AI功能，確保企業、員工以及第一線工作人員皆能享有最新技術，大幅提升雲端工作的效率與安全性，打造超出期待的產品表現。

另觀察宏碁今年第二季及上半年的營運成果，第二季營收671.38億元，年增15.2%，稅後淨利14.04億元，季增16.8%，年增1%，單季每股淨利（EPS）0.47元；上半年營收1,259.7億元，年增13.8%，稅後淨利26.06億元，年增36.6%，累積EPS達0.87元。