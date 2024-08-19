股災最壞情況已過！　「台灣先生」谷月涵示警：美降息後向下循環

▲有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對全球8月歷經股災後反彈，投資人該如何看待，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）19日表示，台股跌深又很快反彈，這意味著股市相對強勁，股災降低了套利風險，未來仍有上漲空間；但他也提醒，美國聯準會（Fed）如果開始降息，股市多半也有向下走的風險，樂觀來看，股市若能站穩，將能突破前波高點。

談到近期全球股市和台股走勢，谷月涵表示，目前看來，台股最壞的情況已經過去，反彈也不錯；AI動能若能延續，股市仍有機會往上突破，但近期美國經濟可能正面臨向下循環，整體風險偏高，因此樂觀需帶點保守。

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「Fed的反應永遠比較慢，都要確定通膨問題消滅才降息。」谷月涵進一步解釋，降息就代表著經濟降溫，因此降息之後，股市就會有向下走的風險，因此他建議，投資人不要全部投入（All In），更不要開槓桿融資。

谷月涵說，自從美中貿易戰開始，台股就在亞洲股市上成為矚目的趨勢焦點，表現也相對較好，雖然外資有退出市場的狀況，但資金上也出現緩慢回流的趨勢。

至於AI新科技到底好不好，他認為，還是要觀察企業營運成長是否可以維持投資力道，要注意的是，有價值的新科技未必出現股價上漲，遇到明顯漲勢也會有過度樂觀的情況，因此必須要謹慎小心，密切觀察市場變化。