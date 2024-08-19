夜鷹號發射成功！鐳洋與TASA合作　首顆「3U通訊立方衛星」升空

▲鐳洋科技衛星團隊與國家太空中心團隊前往美國專業衛星驗測權威機構。（圖／鐳洋科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

鐳洋科技19日宣布，與國家太空中心（TASA）合作首顆3U通訊立方衛星「夜鷹號」（Nightjar），已於台灣時間8月17日凌晨3時經由美國頂尖太空任務核心基地搭載的SpaceX Falcon 9火箭航班成功發射，升空數小時後，國內外多位UHF無線電使用者成功接收到夜鷹號衛星發出的beacon訊號，國內地面站也將根據現有數據進行持續追蹤。

「夜鷹號」是鐳洋科技參與國家太空中心新創追星計畫任務，以建立台灣衛星IoT驗測場域，在衛星開發、整合與測試過程中，運用鐳洋科技自主研發的Ku-band通訊酬載模組，進行衛星對地面移動裝置IoT驗測實驗，發展地面固定終端與移動終端的通訊能力。此任務的進行，將落實衛星通訊酬載自主設計、研發、生產及驗測能力。

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鐳洋科技董事長王奕翔表示，「夜鷹號」的發射，象徵鐳洋在太空科技領域的重要突破，後續IoT通訊達成、取得太空飛行履歷，將充分展現鐳洋在通訊酬載模組的技術，不僅是企業發展史上的里程碑，更是對科技創新的承諾，一同奔向次世代通訊的國家願景。

王奕翔指出，近期低軌衛星產業蓬勃發展，高速網路和通訊服務的需求急遽攀升，產業知名企業如SpaceX和OneWeb已在全球大規模布建衛星，特別是在偏遠和人口稀少地區，提供低延遲、高效率的通訊解決方案，鐳洋科技也將在地面接收站成功運作的基礎上，繼續努力拓展太空領域。

鐳洋科技專案總工程師林致宏也表示，此次專案雖然充滿挑戰，但每一位團隊成員在過程中均展現出堅韌與努力不懈的精神，讓團隊能夠一次次攻克難關，歷經這次寶貴的合作經驗，不僅大幅提升鐳洋在通訊衛星領域的實戰能力，使鐳洋得以開始接軌國際，同時對未來的挑戰更是充滿信心。