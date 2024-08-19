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群創55萬股東注意！下周15.17元恢復交易　售南科廠利多添話題

▲群創光電，南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

群創（3481）目前處於辦理減資換發新股作業停止交易期，不過下周一將以每股15.17元恢復交易，由於群創在停止交易期出售南科四廠給台積電，有望帶來利多，市場也期待群創恢復交易後股價衝高。

群創減資股票最後交易日為8月14日，當天收盤價14.55元，預計下周一（26）日恢復買賣，依據證交所公告每股掛牌價15.17元，市場也矚目南科四廠出售給台積電，帶動減資後恢復掛牌首日股價衝高。

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群創日前以 171.4 億元出售南科四廠給台積電 (2330)，處分利益約147億元，以群創股本約789.2億元估算，有望貢獻EPS約1.84元。

群創南科四廠在2023年關閉後，原本傳出由美光買下，但現在也傳出台積電有意買下，廠房底價業界預估為180億元，不過台積電將加價二成購買，不過最後台積電仍以171.4億元拿下，業界也認為，台積電會想買群創南科四廠，主要還是看好地利優勢，因為群創南科四廠距離台積電附近廠區，車程僅需要五分鐘，未來作為台積電先進封裝廠房或甚至用來生產先進製程都是選項。

群創此次減資12%，每股退還股利1.2元現金，亦即一張退回1200元，每張減資後變成880股，現金減資退還股款訂於民國113年8月30日發放，以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

群創辦理現金減資金額108.94億元，換發股票總數包括歷年已發行之全部股票，計普通股90億7863萬3338股，每股面額10元，共計新台幣907億8633萬3380元，此次銷除已發行股份10億8943萬6001股，減少資本108億9436萬10元，減資比率為12%，每股退還股款現金1.2元，減資後換發股份總數79億8919萬7337股，共計798億9197萬3370元。
 

關鍵字： 群創

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