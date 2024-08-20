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全台首檔「航運ETF」大船入港　00960以4大關鍵迎下半年旺季

▲野村全球航運龍頭息收（00960）召開IPO記者會。（圖／記者楊絡懸攝）

▲野村全球航運龍頭息收（00960）召開IPO記者會。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

全台首檔「全球航運龍頭」ETF、野村全球航運龍頭息收（00960）即將發行，除了ETF成分股權重已出爐，野村投信20日也召開IPO記者會，進一步解釋為何航運股爆發性強，尤其全球航運供不應求，有別於AI科技股有利波段操作之外，下半年航運族群更受產業旺季拉貨助攻。

台灣「ETF新兵」聚焦航運股，法人關注有4個關鍵事件優勢推升航運股價，如美國東岸勞資合約協商、加拿大鐵路罷工、中東戰雲密布、歐美節慶商機。這些原因使航運「抗跌又領漲」，更因地緣政治動盪，升高貨櫃航運需求，加上全球航運指數與主要股市關聯度低，可達到避險功用。

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用一句話形容航運股的特色就是，「貨櫃航運需求高，紅海危機衝擊推升成本，航運價全面調漲」。另值得注意的是，航運擁有兆億元商機特性，隨著經濟持續發展，全球對航運需求的成長也將超過GDP增速。

▲野村投信投資策略部副總經理但漢遠。（圖／記者楊絡懸攝）

▲野村投信投資策略部副總經理但漢遠。（圖／記者楊絡懸攝）

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，雖然航運股屬於景氣循環股，但觀察航運產業在2016年有較大整併、2020年也因疫情出現結構性改變，近5年來整體貿易需求擁有較多商機；此外，全球貿易有90%依賴航運，換言之，即便出現景氣起伏，單一產業也各有差異，以族群來看，比起單押個股，更可分散投資，達到互補互利的效果。

攤開00960的連結指數成分細項，截至5月31日資料，在前十大持股中分別是長榮海運（9.66%）、丹麥馬士基（7%）、日本郵船（6.5%）、日本商船三井（6.49%）、日本川崎汽船（6.11%）、陽明海運（5.31%）、美國美森輪船（4.48%）、美國前線油輪運輸（4.16%）、美國天蠍座油輪（3.96%）、萬海航運（3.87%）。

00960追蹤精選全球三大航運（貨櫃、散裝、能源）龍頭企業。在指數產業分布中，貨櫃占55.5%為大宗，其次是油輪28.9%，散裝7.2%，其他占8.4%；指數國家交易所分布前五大是，美國30.65%，台灣20.71%，日本20.2%，丹麥11.55%，挪威7.64%。

據了解，00960的基金種類為指數股票型，有收益平準金設定，配息頻率為季配息，發行價15元，8月30日至9月4日募集，預計9月20日掛牌上市。

▲野村全球航運龍頭息收（00960）追蹤指數「前十大持股」。（圖／記者楊絡懸製表）

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，根據WTO預估，全球商品貿易量在疫後穩健成長，除了疫情、貿易戰，甚至最近美國大選重啟的貿易戰2.0料再添需求，因為更多商品必須迂迴運送、避開產地問題，加上以巴衝突後的紅海危機推升航運股股價、氣候變遷外還有新變數，歐美碼頭工人正醞釀罷工，運價長期走勢難預測，乃至缺工、塞港、減班、運費漲價、運河乾旱、ESG減碳降速等，運價回升一切只是剛開始。

黃宏治進一步表示，投資全球航運指數等於一次掌握貨櫃、散裝、油輪的機會，每個次產業各有表現亮點的時機，例如貨櫃運輸旺季尤其落在下半年，因為要趕上歐美9月開學、年底感恩節、聖誕節跟跨年購物旺季，廠商提前鋪貨、貨櫃艙位一票難求。

在能源運輸包括油輪、天然氣方面，黃宏治形容，就像「海上包租公」，全世界隨時都需要用油用瓦斯，營運相對穩定，冬季取暖、夏季旅遊的用油需求，會讓油輪公司營運更暢旺。

在散裝航運方面，包含穀物、礦砂等不成形的散貨，以農產品為例，旺季會落在11月至4月，主要搭配南半球夏秋採收運到正處冬天的北半球來補糧倉，以2022年貨櫃修正為例，該年度散裝跟油輪卻逆勢上漲，有助穩定整體走勢。

黃宏治說，投資全球指數將比單押個股更分散風險且擴大贏面，航運賺的是全球貿易財，加上3大類型航運彼此之間的營運互補興利性，機構統計預估海運的市場規模持續穩健成長，從基本面來說，比單押台灣貨櫃、甚至個股來得更穩健。

關鍵字： 航運ETF野村投信台股

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