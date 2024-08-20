台菲擴大直聘移工範圍　納入機構看護

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

目前移工在台人數約78萬人，其中來自菲律賓的移工就有15.3萬人、佔五分之一，為增進雙方勞務合作工系，第9屆台菲勞工會議近期順利結束，除將共同推動「移工留才久用方案」外，也將擴大直聘專案選工範圍，納入機構看護工作。

勞動部長何佩珊透露，未來將進行一系列外國人力政策鬆綁，最近已放寬僑外生從事白領專技工作名額限制，並即將開放僑外生從事旅宿工作，未來將推動修法給予僑外生個人工作許可，希望未來可以留用更多優秀的菲國留學生。

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發展署長蔡孟良說明，本屆台菲勞工會議雙方討論許多議題，包括更新直接聘僱瞭解備忘錄、擴大直接聘僱專案選工對象、延攬留用中階技術人才等，特別是菲國移工在台工作已有15.3萬餘人，多從事製造業或家庭看護工，台菲雙方應合作培訓菲國移工提升華語及工作技能，鼓勵雇主留用優秀移工轉任中階技術工作。

蔡孟良指出，雙方就菲國移工在台聘僱管理、提升菲國移工來台工作知能及權益保障等提出10項議題，經雙方整併討論後，共達成7項具體重要結論，包括雙方同意對於移工異常中途解約，共同研議建立高風險異常管控機制，並對高風險爭議案件加強查處，加強辨識及查處非法媒介菲國勞工赴第3國疑似人口販運案件。

蔡孟良表示，雙方同意儘速更新「直接聘僱計畫瞭解備忘錄」條文，菲方同意擴大直聘專案選工業別納入機構看護工作；台方將提供線上學習華語及照顧技能資源，菲方將提供在菲培育華語教學種子師資計畫，台方將跨部會評估透過國際合作提供菲方培訓師資資源。

蔡孟良提到，雙方同意共同推動「移工留才久用方案」，菲方同意協助向菲國勞工加強宣導申請資格條件及內容，並由馬拉尼經濟文化辦事處為窗口，協助雇主聯繫延攬曾受聘僱但已返回菲國無法聯絡移工轉任中階技術工作。

此外，菲方同意外國仲介公司應負擔追蹤海外移工赴台工作後狀況義務，台方可提供外國仲介公司未善盡職責情形予菲方，菲方將查處及處理後續公司許可。菲方同意提供海外移工保險及救助基金等急難救助機制運作資訊給我方參考。