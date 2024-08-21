快訊／加拿大兩大鐵路22日罷工　影響程度看實際罷工天數

▲圖為加拿大國家鐵路公司。（圖／翻攝自維基百科）

記者張佩芬／綜合報導

加拿大兩大主要鐵路公司-加拿大國家鐵路公司(CN)和加拿大太平洋堪薩斯城鐵路公司(CPKC)傳出首次面臨兩家同時停擺的風險，預計加國時間本月22日凌晨開始罷工，陽明海運與台驊控股高階指出，預計加國官方會出面協調，如果僅是一、兩天的罷工影響還小，另鐵路運載的貨物以大宗貨居多，以IPI(多式聯運)方式運送的貨載貨較少，來得及的貨可以改從美西進出。

國際媒體報導指出，加國兩大鐵路罷工恐將造成數十億美元的經濟損失。加拿大深度依賴火車運輸穀物、豆類、汽車、鉀肥、煤炭等大宗貨物。 溫哥華貿易委員會透露，加拿大鐵路每日運輸的貨物價值高達10億美元。

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加拿大國家鐵路公司在一份聲明中表示：「除非勞資衝突得到立即而明確的解決，否則CN將別無選擇，只能繼續分階段逐步關閉其網路，最終導致停工。」加拿大太平洋堪薩斯城鐵路公司責正式通知加拿大火車司機工會將於22日凌晨開始停工。

對於兩家鐵路公司的公開聲明，工會18日晚些時候回應稱，工會已向兩家鐵路公司發出了長達72小時的罷工通知，除非雙方在最後一刻達成協定，否則工人們將於加拿大時間22日淩晨起停止工作。

國內攬貨業者指出，截至目前為止，船公司都沒有調高加拿大貨載運價，估計是因為預料鐵路的罷工不會拖太久，不過如果真的拖到三、四天，甚至一周以上，影響就會逐漸擴大，美西港口也會受到拖累。目前美國中西部、中南部的部分貨櫃貨經加拿大溫哥華或魯伯特王子港，以海鐵聯運方式轉運。

CPKC表示，從明天開始，將暫停止所有從加拿大出發的貨物，以及所有從美國出發前往加拿大的貨物。與此同時，CN已禁止從美國合作鐵路公司進口貨櫃貨。

兩家鐵路公司的勞工協定於2023年底到期，此後一直在進行談判。根據加國聯邦勞動法第107條，勞工部長史蒂文·麥金農(Steven MacKinnon)可以命令雙方進行有約束力的仲裁，他的前任在去年結束不列顛哥倫比亞省的碼頭工人罷工時就是這麼做的。