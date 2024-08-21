快訊／央行下重手！　命令銀行「自主控管不動產貸款總量」

▲中央銀行。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（21日）發新聞稿指出，近期分別邀請34家本國銀行來行座談，會中已籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並在9月6日前提改善報告，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形。

以下為央行新聞稿說明：

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本行自本(113)年8月12日至21日分別邀請34家本國銀行與信用合作社聯合社總經理來行座談，會中籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度流向不動產貸款。

一、本年以來全體銀行不動產貸款集中度居高

(一) 本行自109年12月至本年6月六度調整選擇性信用管制措施，以防範銀行信用資源過度流向不動產市場；加以相關部會賡續精進健全房市措施，迄至上(112)年上半年，房市景氣逐漸降溫，不動產貸款成長趨緩。

(二) 惟上年下半年起，房市交易擴增，房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，本年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)升為37.4%，接近歷史高點之37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

二、信用資源過度流向不動產貸款，不利金融穩定與經濟永續發展

(一) 信用資源若過度集中不動產市場，將排擠生產事業實質投資所需之資金，不利經濟永續發展。銀行基於社會責任，宜引導信用資源合理配置，勿助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。

(二) 鑑於國際間有不動產市場過熱引發金融危機及經濟衰退之先例，為防患未然，我國銀行業實有必要就不動產貸款集中度居高情形進行改善。

三、本行籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量

(一) 考量各銀行資產規模、營運特性有所不同，並維持市場競爭公平性，本行請各銀行在不影響無自用住宅民眾購屋及業者推動都市更新、危老重建所需資金之前提下，依據其自身經營情況，於9月6日前研提自主管理之不動產貸款具體量化改善方案。

(二) 本行將審視各銀行研提之不動產貸款具體量化改善方案，定期審視各銀行改善成效，並透過實地查核，督促銀行落實執行改善方案。

四、本行將持續關注國內房地產市場發展及銀行不動產貸款風險控管，必要時調整選擇性信用管制措施，避免資金過度流向不動產市場，以維持金融穩定及健全銀行業務。