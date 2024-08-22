神盾集團攜子公司站在巨人ARM肩膀上　搶進AI伺服器晶片市場　

▲神盾聯盟表示要站在巨人的肩膀上加速進攻AI伺服器晶片市場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠神盾（6462）宣布集團最新成長策略，為搶攻AI伺服器商機，董事長羅森洲表示，神盾要站在巨人的肩膀上，而這位巨人就是安謀（ARM），未來神盾目標要和子公司共同合作，成為全球提供最新ARM based AI伺服器CPU晶片的先驅廠商，預計明年設計定案，2027年量產。

神盾董事長羅森洲剖析洞察未來三大市場成長動能，其一是多晶粒架構透過 UCIe連接裸晶與裸晶 (Die to Die)或晶片與晶片 (Chip to Chip)、二是先進封裝技術 (CoWoS)，三則是 AI伺服器市場需求大增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅森洲表示，神盾在併購乾瞻科技後擁有強勢IP UCIe，並專注於開發類比高速傳輸 IP，如 LPDDR5x/DDR5、PCIeGen6/7、CXL 等，而安國併購星河則著重於先進製程與先進封裝 (CoWoS)設計與投片服務，並預計規劃授權ARM最新一代 CPU IP，透過神盾與安國之合作綜效積極搶攻 AI伺服器市場。

神盾的UCIe 5奈米 IP為市面上唯一具有客戶量產經驗的 UCIe IP，且 3奈米也已經經過矽驗證，預計美系 Tier 1客戶將於後年量產，更積極規劃下一代 2奈米UCIe IP設計；而安國先進製程及先進封裝 (CoWoS)設計能力已獲得台積電允准，目前已有不少客戶積極洽談中。

羅森洲說，神盾最後再結合AI伺服器晶片的產品規劃，安國預計授權 ARM最新一代 CPU IP，神盾集團將能成為全世界前幾名提供最新一代 ARM based AI伺服器 CPU晶片廠商。

此外，神盾也規劃集結自家類比IP的優勢開發可複用 I/O晶片，大幅節省開發時間，一方面加速 CSP廠商產品進入市場的時間，另一方面降低開發成本。因此，除了先進製程 IP及先進封裝設計服務外，AI伺服器CPU晶片及 I/O 晶片將成為神盾集團未來發展的主力成長動能。