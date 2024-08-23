職涯緩衝風潮盛！永慶保障收入、專屬師父、透明晉升吸引轉職者

▲永慶房屋實踐多元、公平與共融的職場願景，連續七年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。（圖／業者提供，下同）

財經中心／綜合報導

2024年已經過了超過一半，許多人也正籌劃著轉職，根據yes123求職網調查，有90.4%的上班族透露，「有計畫」在今年第三季換工作，低薪、沒發展性、凍薪太久為導火線！近期各國也掀起「職涯緩衝－Career Cushioning」的風潮，指在有工作的前提下，依舊會向外尋找新的職涯機會，提前準備好「職涯備胎」增加安全感。

綜觀換工作的主因，永慶房屋人資部協理塗振宏分析，為了避免轉職的待業時間過長，而選擇超前部署提早做好準備，「薪水」依舊是大家選擇轉職的考量點，永慶房屋針對業務新人提供前12個月每月5萬的收入保障，讓無論是社會新鮮人或轉職者都能開啟職涯「薪」篇章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲從彩妝師轉職到永慶房仲經紀人的蘇子倩，2024上半年業績已突破千萬。

轉職就看這裡！他們都從不同行業轉職到永慶

永慶房屋有許多從各行各業轉職而來的好手，其中包括從彩妝師轉職到房仲經紀人的蘇子倩，為了一圓在台北買房的夢想，跨領域挑戰收入無上限的業務工作，在新人時期有保障收入，能心無旁騖的學習專業知識，在今年也迎來職涯的高光時刻，光是2024上半年業績就已突破千萬，一口氣拿下新人王、百萬戰將、千萬經紀人等里程碑獎勵。

另外還有從餐飲業店長轉職到永慶房屋的陳奕伶，因為餐飲高工時且薪水成長緩慢，讓她決心趁年輕跨領域轉職，也是看準永慶房屋對業務新人保障及培訓資源，幫助度過轉職的適應期，陳奕伶轉職到永慶後收入翻倍成長，創下月收入突破6位數的好成績。

▲陳奕伶從餐飲業轉職到永慶房屋開啟職涯新篇章，為自己創下月收入6位數的成績。

擔心沒相關經驗、難晉升？ 永慶房屋兩大制度助轉職者

轉職者除了考量薪水之外，塗振宏協理提醒，教育訓練、升遷制度及企業文化等，也都是提升職場穩定度的重要關鍵，轉職前建議也先了解新公司的相關制度。

永慶房屋保障業務新人前12個月每月五萬的收入之外，更制定了透明的晉升制度與完善的教育訓練課程。以「先投資再訓練」的人資核心精神，為員工打造「一對一師徒制」作為業務新人的最強後盾，在面對新環境、新工作內容時，身旁都有專屬師父指導，再加上360小時的新人培訓課程，幫助培養專業知識、考取證照等。

塗振宏協理補充，大家在乎的升遷與加薪，永慶「月月晉升」制度，不限年資每月只要表現達到標準就能升遷，職級每升一級就能加薪，你付出多少，回饋就有多少，重視員工的努力。12個月的保障期過後，業務同仁每月收入保障3萬6起，底薪每月最高可達7萬5千元，獎金另外計算。

永慶房屋積極實踐DEI（Diversity, Equity & Inclusion）多元、公平與共融的職場願景，連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主獎，成為台灣唯一獲獎的房仲企業！2024下半年持續擴大誠實服務規模，持續在雙北直營區新展店！歡迎各專業領域的求轉職者、社會新鮮人加入永慶房屋的行列。