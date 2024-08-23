「新新併」2變數！新光金獨董直言：換股比例過低　中信金拚攔胡

▲新新金合併，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生簽定合併契約。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

新光金（2888）、台新金（2888）22日宣布合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，引起眾多新光金股民討論。新光金深夜發布重訊透露，獨立董事許永明直言換股比例過低；而日前中信金（2891）在未來45天內也成新新併成功與否的關鍵。

新光金23日凌晨發布重訊指出，針對新新併有3席董事反對，分別為財團法人新光吳火獅文教基金會董事李增昌、新光金創辦人吳東進的小女兒吳欣儒，以及獨立董事許永明。

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▲新光金小公主吳欣儒。（圖／記者紀佳妘攝）



李增昌表示，此案時機與價格不對，僅以市價為換股依據，未考慮公司淨值。吳欣儒認為，此案是沒有誠意及誠信的合併案。許永明認為，換股比例僅位於獨立專家所提新光金每股普通股對擬合併公司普通股之換股比例合理區間的下緣，約當第33%分位數。

根據《中國時報》報導，新新併目前面臨兩個變數，第一為因中信金日前宣布以公開收購方式搶親，金融圈推估中信金有可能會以「溢價」水準、每股13-15元收購，新光金董事會就會面臨壓力，小股東可能也會因此把股票賣給中信金，導致新新併破局。

▲中信金董事辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

第二個變數則是金管會態度，若金管會在2周內核准中信金收購新光金，中信金就必須在50天內完成公開收購，在九月中旬前台新金可能必須考慮加價。