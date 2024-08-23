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全球筆電今年出貨年增3.7%　研調：AI PC帶動「明年再成長5%」

▲在戴爾（Dell）和蘋果（Apple）積極布局下，今年越南的筆電代工比重預計將提升至6%。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

研調機構TrendForce最新研究指出，由於地緣政治風險與經濟不確定性影響，消費市場的預算分配趨於保守，預估2024年全球筆電出貨量將達1億7,365萬台，較2023年增長3.7%，換機需求多集中於入門級消費與教育市場。

TrendForce表示，品牌業者在2024年下半年陸續推出備受矚目的AI筆電（AI PC），但由於新機初期的售價高昂，影響消費者的採購意願，預期2025年才能看到AI機種對供應鏈帶來的實質貢獻，加上商務換機需求的推動，全球筆電出貨量預期將年成長5%。

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另外，全球供應鏈格局近年發生明顯變化，TrendForce觀察，筆電品牌商考量地緣政治緊張局勢、關稅壓力及勞動成本上升，朝向多元的供應鏈布局，筆電代工廠因此逐漸將生產線移出中國，以越南與泰國最受青睞。這兩個國家憑藉較低的勞動力成本、逐步改善的基礎設施及不斷增長的國內市場，吸引大量投資。

TrendForce表示，在戴爾（Dell）和蘋果（Apple）積極布局下，2024年越南的筆電代工比重預計將提升至6%；泰國雖為後起之秀，但隨著惠普（HP）與廣達（2381）展開密切合作，加上英業達（2356）也將於下半年加入生產行列，預計泰國的全球筆電生產占比將快速攀升至2.3%。

由於地緣政治因素，廠商針對不同市場需求而分散生產的趨勢未來將更明顯。TrendForce估計，非中國筆電代工產區的比例將從2023年的7.2%，提高至2024年12.4%。儘管如此，中國仍擁有龐大的製造能力與完善供應鏈，仍扮演著全球筆電生產的關鍵角色，尤其中國內需市場及地緣政治敏感性較低的終端市場，成熟的製造體系仍能發揮優勢，進而在全球供應鏈中保有重要地位。

TrendForce認為，全球筆電生產正朝著更加多元化和靈活化的方向發展，在複雜的國際環境中，如何靈活應對、調整供應鏈策略以保持競爭力，將為筆電品牌的重大挑戰。

關鍵字： 筆電AI PC供應鏈科技蘋果

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