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等Fed談降息！台股震盪觀望「周線翻黑」　輝達財報將重拾信心

▲市場觀望美國經濟情形，台股周線翻黑。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

市場等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會的談話，台股23日微幅上漲9.22點，漲幅0.04%，指數收在22,158.05點，周線翻黑，全周回檔191.28點，跌幅0.86%，平均日均量3,277.43億元。

觀察三大法人方面，本周外資與自營商又雙雙站在賣方。外資上周轉買之後，本周再度減碼台股，單周賣超金額123.8億元，自營商賣超金額擴大至370.7億元，連續13周調節，而投信法人則將連續加碼周數推進至第12周，本周買超台股110.33億元，三大法人合計賣超384.17億元。

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PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，台股下周重點主要在Fed主席鮑爾對9月降息預期的談話，以及8月28日登場的AI龍頭輝達（NVIDIA）財報，因此台股本周轉趨保守，加上成交量能不足，不利於突破上方套牢區，原本收復季線又得而復失；整體來看，台股自8月低點累積反彈超過2,300點，短線面臨技術指標修正，故震盪難免。

柯鴻旼認為，股市對於輝達之前晶片延遲出貨利空多已消化，且「延遲出貨並非不出貨」，目前市場預期晶片量能明顯上升須等到明年上半年，因此只要輝達繳出亮眼財報，並對GB200有更明確的敘述或對AI題材其他的應用出現，反映AI成長趨勢不變，將能重拾市場信心，化解市場對於AI的疑慮，對整體台股AI供應鏈與投資氛圍帶來正向挹注。

另外，柯鴻旼強調，根據麥肯錫（McKinsey & Company）報告，生成式AI潛在可以協助各種產業額外產生2.6兆至4.4兆美元產值，而現在趨勢才進入初階的AI伺服器布建階段，回顧過往3G轉4G、4G轉5G的發展，都是基礎建設先行，再擴展至終端產品如PC、手機等，眼見現階段開始見到AI大廠陸續進入跟導入，這波AI的發展可望複製過去經驗，帶動AI相關供應鏈維持高速成長。

至於美國部份經濟數據不佳，柯鴻旼說明，最新公布的製造業採購經理人指數（PMI）不及預期，萎縮速度來到年迄今最快，但服務業PMI卻連續2個月走高，顯示服務業活動穩步擴張，反映美國經濟最大組成部分基本狀況仍佳，研判「軟著陸」機會仍大，而經濟數據的好壞，將為近期影響股市波動的因素。

關鍵字： 台股降息AI輝達財報

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