中信金搶新光金！總座曝聘金「1314億元」　一開始就要公開收購

記者廖婕妤、陳瑩欣／台北報導

「新新併」殺出程咬金，中信金（2891）搶親擬合併新光金（2888），中信金晚間召開記者會宣布，擬以每股14.55元價格收購，比例提高為51％，總聘金為1314億元；由於台新金跟新光金正在合意併購階段，市場詢問，過去中信金是否有合意併購新光金的空間，中信金總經理高麗雪直言，「我們一開始就要走公開收購！」市場解讀，中信金這次出手志在必得，高麗雪對於不成案的風險，皆以「不回答假設性問題」帶過。

▲中信金總經理高麗雪。（圖／記者廖婕妤攝）



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高麗雪表示，中信金將在10／11召開股東臨時會，討論調高資本額、有利併購的相關議題，另在下周向金管會遞件申請敵意併購；收購新光金不是臨時起意，是因為看到新光金控的價值，相信由中信金經營後，未來可以產生的綜效更大，因此討論後出來的結果。

對於中信金併新光金之後的名字，高麗雪表示暫未決定，因為中間的路還蠻長也艱困，合併後的名字不在目前討論範圍內；另也強調會全數保障員工權益，未來合作空間很大，好的人才要善加利用，會提供好環境給員工。

公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權；如以中信金控近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。