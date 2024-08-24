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聯準會鮑爾發出強烈降息訊號　市場押注超過1 碼

▲▼位於華盛頓特區的聯準會大樓,美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

▲美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

聯準會 （Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell） 幾乎確認降息即將到來，市場迅速將注意力轉向降息的時間和幅度。市場認為如果 9 月 6 日發布的 8 月就業報告再次證明 7 月的數據弱於預期，那麼Fed 在 9 月 17 日會議上進行更大幅度降息的可能性將會增加。

根據《CNBC》報導，交易商們繼續預測 Fed 將在 9 月啟動長期的寬鬆政策，並將利率下調 25 個基點（0.25個百分點、1碼）。但根據芝商所 （CME Group）FedWatch，市場對更大幅度降息的預期迅速上升，機率達到約三分之一。

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經濟學家 Paul McCulley 表示，「如果我們看到增長疲軟，特別是就業疲軟，我們可能會提前大幅降息，並以降息 50 個基點（0.5個百分點、2碼）展開這過程。」

他補充道，「我認為這還不是基本的情況，但顯然鮑爾已經為寬鬆政策提前大幅降息敞開了大門，就像他之前為緊縮政策做得那樣。」McCulley 是 Pimco 的前總經理，現為康乃爾大學的資深研究員兼喬治城大學的兼職教授。

鮑爾在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會上發表的演講中稱「政策調整的時機已經到來」，明確表示降息在即。

不過，鮑爾對於降息的時機和節奏並未直接表態，讓市場去猜測 Fed 準備要寬鬆多少。鮑爾的幾句話似乎表明，如果就業情況繼續疲弱，可能會採取更快的行動。

現在的關注點轉向了兩周後發布的 8 月就業報告。

如果像 7 月那樣再次出現疲弱數據，當時新增就業僅 11.4 萬，失業率上升至 4.3%，可能會促使 Fed 批准 50 個基點的降息。相反的，如果就業市場顯示出增強的跡象，雖然不太可能阻止 Fed 降息，但幾乎可以保證只會降息 25 個基點（0.25個百分點、1碼）。

貝萊德全球固定收益團隊投資長 Rick Rieder 在給客戶的報告中表示，「我們認為，Fed 應該更快地將政策利率降至 4% 的聯邦基金利率，這將更符合當前的經濟和通膨情況，這將需要在接下來的幾次會議中降息 50 個基點。經濟數據必須為 Fed 當前的思維開啟這扇門。」

關鍵字： Fed降息市場利率就業

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