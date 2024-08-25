台船擁商船、潛艦雙利多　鄭文隆：還需政策支持才有長遠未來

▲鄭文隆認為台船雖然迎來造船市場超級榮景，還是要有政府政策支持才有長遠未來。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)迎來造船市場「超級榮景」，本月12日與萬海航運簽署公司有史以來最大訂單；上周四（22日）行政院宣布編列2840億元7艘潛艦量產預算，面對這樣大好前景，同日卸下台船董事長職務的鄭文隆，以他累積領導台船11年多的經驗指出，景氣是會變換的，台船先天不足，還是需要政府政策支持，才有長遠未來。

近年因船價攀高，加上國際主要造船廠塢位滿到2027年年底，甚至排到2028年，讓台船終於有條件接造大型貨櫃船與散裝船，本月12日與萬海航運簽署12艘及附帶4艘選擇權的約8,000箱（20呎櫃）甲醇雙燃料全貨櫃船意向書，總交易金額估在新台幣400到640億之間，創下首次接造雙燃料船、最大訂單兩項新紀錄。

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在潛艦部分，台船承造的原型艦「海鯤艦」已在進行測試，對於台船來說，造船、造艦的獲利，主要是要靠後續船艦，未來約兩年一艘(2024到2038年)的潛艦後續艦，將為台船帶來穩定獲利。

但是光靠艦艇是養不了台船的，而商船的建造會隨景氣起落，鄭文隆希望今年3月28日行政院召開會議，對於振興我國商船產業政策做出原則性的規劃，政府新團隊進一步的落實，為台船打造新願景。

鄭文隆是在2007年11月首次接下台船董事長職務，做了3年1個月，2016年6月再次接掌台船，至今已逾8年，在台船長達11年多的時間，鄭文隆指出，台船除了鋼板，其餘都靠進口，而唯一有的鋼板，售價是中國大陸的近倍數，而且還不允許進口，除非國內鋼廠簽放。

在缺乏供應鏈、缺乏經濟規模情況下，台船建造商船的成本比中、日、韓高出15-25%，只有在船價高漲時，才能不用貼錢接單，因此他一再呼籲政府要參考中國大陸與韓國做法，制定造船振興法案支持造船業，雖然眼前造船市場迎來超級榮景，進入大造船時代，但是政府還是需要考量台船長遠發展，透過適當獎勵措施，讓台船加速健全起來，厚植未來與國際同業競爭的能力。

鄭文隆指出，造船是國安產業，除了軍事考量，還有海上安全防護與緝私等相關艦艇建造需求，政府必須提供融資、稅負、土地使用與港灣費用等多方面獎勵與減免措施，讓造船業有長遠的未來。另台船是否能與韓國造船業結盟、合作，也是可以研究考量。

台船基隆與高雄兩個廠，因北部地區用人成本高，基隆廠一直有缺工問題，出現長年虧損，向港務公司租用的土地，一年租金就要9千萬元，鄭文隆認為，基隆廠需要考慮是否縮小使用面積，並以發展修船業務為主，新造船就集中在高雄廠。

家住台北板橋的鄭文隆，遠赴高雄工作前後已有20年（包括擔任高雄副市長3年），鄭文隆表示，行政院已經指派成功大學前副校長、系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘接掌台船，他終於可以免除南北奔波，回到台北，好好陪陪夫人與家人了，台船的未來，就交給新董事長去努力了。