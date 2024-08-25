ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台船擁商船、潛艦雙利多　鄭文隆：還需政策支持才有長遠未來

▲鄭文隆認為台船雖然迎來造船市場超級榮景，還是要有政府政策支持才有長遠未來。（圖／台船提供）

▲鄭文隆認為台船雖然迎來造船市場超級榮景，還是要有政府政策支持才有長遠未來。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)迎來造船市場「超級榮景」，本月12日與萬海航運簽署公司有史以來最大訂單；上周四（22日）行政院宣布編列2840億元7艘潛艦量產預算，面對這樣大好前景，同日卸下台船董事長職務的鄭文隆，以他累積領導台船11年多的經驗指出，景氣是會變換的，台船先天不足，還是需要政府政策支持，才有長遠未來。

近年因船價攀高，加上國際主要造船廠塢位滿到2027年年底，甚至排到2028年，讓台船終於有條件接造大型貨櫃船與散裝船，本月12日與萬海航運簽署12艘及附帶4艘選擇權的約8,000箱（20呎櫃）甲醇雙燃料全貨櫃船意向書，總交易金額估在新台幣400到640億之間，創下首次接造雙燃料船、最大訂單兩項新紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在潛艦部分，台船承造的原型艦「海鯤艦」已在進行測試，對於台船來說，造船、造艦的獲利，主要是要靠後續船艦，未來約兩年一艘(2024到2038年)的潛艦後續艦，將為台船帶來穩定獲利。

但是光靠艦艇是養不了台船的，而商船的建造會隨景氣起落，鄭文隆希望今年3月28日行政院召開會議，對於振興我國商船產業政策做出原則性的規劃，政府新團隊進一步的落實，為台船打造新願景。

鄭文隆是在2007年11月首次接下台船董事長職務，做了3年1個月，2016年6月再次接掌台船，至今已逾8年，在台船長達11年多的時間，鄭文隆指出，台船除了鋼板，其餘都靠進口，而唯一有的鋼板，售價是中國大陸的近倍數，而且還不允許進口，除非國內鋼廠簽放。

在缺乏供應鏈、缺乏經濟規模情況下，台船建造商船的成本比中、日、韓高出15-25%，只有在船價高漲時，才能不用貼錢接單，因此他一再呼籲政府要參考中國大陸與韓國做法，制定造船振興法案支持造船業，雖然眼前造船市場迎來超級榮景，進入大造船時代，但是政府還是需要考量台船長遠發展，透過適當獎勵措施，讓台船加速健全起來，厚植未來與國際同業競爭的能力。

鄭文隆指出，造船是國安產業，除了軍事考量，還有海上安全防護與緝私等相關艦艇建造需求，政府必須提供融資、稅負、土地使用與港灣費用等多方面獎勵與減免措施，讓造船業有長遠的未來。另台船是否能與韓國造船業結盟、合作，也是可以研究考量。

台船基隆與高雄兩個廠，因北部地區用人成本高，基隆廠一直有缺工問題，出現長年虧損，向港務公司租用的土地，一年租金就要9千萬元，鄭文隆認為，基隆廠需要考慮是否縮小使用面積，並以發展修船業務為主，新造船就集中在高雄廠。

家住台北板橋的鄭文隆，遠赴高雄工作前後已有20年（包括擔任高雄副市長3年），鄭文隆表示，行政院已經指派成功大學前副校長、系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘接掌台船，他終於可以免除南北奔波，回到台北，好好陪陪夫人與家人了，台船的未來，就交給新董事長去努力了。

關鍵字： 台船商船潛艦鄭文隆政策支持

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

加油看仔細！明起汽油降0.2元　柴油漲0.1元

加油看仔細！明起汽油降0.2元　柴油漲0.1元

台灣中油公司自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.8元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及1.3元。

2024-08-25 12:05
輝達鐵粉賺爛！美國牙醫花208萬抱股24年　身價破5億元

輝達鐵粉賺爛！美國牙醫花208萬抱股24年　身價破5億元

輝達（NVIDIA）股票猛漲，《華爾街日報》指出，有一名70歲美國牙醫伍茲（Jim Woods）在2000年花6.5萬美元（約台幣208萬元）買進250股輝達股票，長抱24年經過股息再投資和股票分割後，伍茲已持有輝達12.4萬股，市值1500萬美元（約台幣5.1億元），伍茲認為，只有和輝達「同甘共苦」才能享有甜美收益。

2024-08-25 11:19
金控三角戀風向！中信金股東人數增近2.6萬　新光金連2周成長

金控三角戀風向！中信金股東人數增近2.6萬　新光金連2周成長

金控「三角戀」引爆市場話題，據集保最新統計，至8月23日為止，三角戀主角新光金（2888）、台新金（2887）與中信金（2891）3家公司股東人數已達152.87萬人，其中以中信金股東人數59萬零58人最多，且該公司單周股東人數大增近2.6萬人；而成交量連日破紀錄的新光金股東人數則是成長9956戶，為連續2周成長。

2024-08-25 10:21
投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

勞保局公布最新職業工會欠繳保費名單，「大臺中作物栽培職業工會」已連續10個月出現在名單中，且本期也僅有1家職業工會欠繳保費，勞保局呼籲，欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

2024-08-25 06:00
再生能源售電業突破75家　公會會員共同簽署自律規範

再生能源售電業突破75家　公會會員共同簽署自律規範

中華民國再生能源商業同業公會本周召開第一屆第四次理監事會議，本次會議正式通過《再生能源售電業經營自律規範》，並由公會理事長胡惠森帶領理監事共同簽署。同時，公會也肯定政府推動泛官股售電平台，既可補強對離岸風電業者的融資保證，並打通中型企業購買綠電之瓶頸。

2024-08-25 06:00
第三方支付激戰！LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

第三方支付激戰！LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

零售消費旺季來臨，台灣兩大第三方支付公司LINE Pay連加網路（7722）、綠界科技（6763）近日皆針對商家推出「加值型服務」，讓商家除了可以拓展支付功能之外，還能透過支付工具的行銷優惠券或大數據資料，進一步提升商業行銷的效益。

2024-08-25 06:00
受限技術挑戰　蘋果摺疊MacBook延至2027年底量產

受限技術挑戰　蘋果摺疊MacBook延至2027年底量產

蘋果正在研發一款具備可折疊螢幕的 MacBook，天風國際分析師郭明錤指出，受限於顯示器與機構等技術挑戰，蘋果摺疊MacBook組裝量產時間將大幅延後，最快要到2027年底才會開始量產。

2024-08-24 16:31
台積電全球大擴廠　日本、中國累計獲625億元補助

台積電全球大擴廠　日本、中國累計獲625億元補助

台積電擴大全球布局，獲得日本等地政府強力支持，今年上半年獲得日本及中國政府近新台幣80億元補助，據統計，台積電累計已獲得日本及中國政府625億元補助。

2024-08-24 14:04
地價稅繳納二個關鍵日子　稅務人員：831、922

地價稅繳納二個關鍵日子　稅務人員：831、922

已經擁有土地或即將購買土地的人，不能不注意！臺南市政府財政稅務局提出兩個關鍵日期提醒民眾，一個是8月31日地價稅納稅義務基準日，另一個是9月22日地價稅自用住宅用地、工業用地等適用特別稅率及各項減免稅地申請期限截止日。

2024-08-24 13:42
聯準會鮑爾發出強烈降息訊號　市場押注超過1 碼

聯準會鮑爾發出強烈降息訊號　市場押注超過1 碼

聯準會 （Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell） 幾乎確認降息即將到來，市場迅速將注意力轉向降息的時間和幅度。市場認為如果 9 月 6 日發布的 8 月就業報告再次證明 7 月的數據弱於預期，那麼Fed 在 9 月 17 日會議上進行更大幅度降息的可能性將會增加。

2024-08-24 11:47

讀者迴響

熱門新聞

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

即／大樂透頭獎1.71億一注獨得　獎落台中

南仁湖八月強勢大漲 遭列處置股

從天而降了600輛火車　花蓮港「岸肩卸載」變身最吸睛景觀

聯準會鮑爾發出強烈降息訊號　市場押注超過1 碼

地價稅繳納二個關鍵日子　稅務人員：831、922

LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

Model C首戰拉力賽！劉揚偉：證明鴻海電動車安全可靠

不敗教主：如果新新併「我全部出清」

巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366