「黑悟空概念股」噴漲！微星衝上漲停燈　猴子救電腦也亮紅台股

▲遊戲大作《黑神話：悟空》轟動全球，銷售數字持續飆升中，也引發電腦顯示卡搶購潮。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）

記者楊絡懸／台北報導

美國降息預期升溫，激勵台股26日早盤漲逾290點，突破22,400點，最高達22,449.45點，其中，權值股也回神，電子股及金融股也同步走揚。值得注意的是，板卡廠搭上「那隻猴子」爆紅商機，包括華碩（2357）強漲7%、技嘉（2376）及宏碁（2353）漲逾4%，顯卡大廠微星（2377）更一度飆漲停，皆受投資人矚目。

觀察權值股，晶圓代工廠台積電（2330）最高衝961元，漲幅見逾1%後微幅收斂；鴻海（2317）漲逾2%至185元；聯發科（2454）開高1,245元，漲1.63%，接著收斂；台達電（2308）、廣達（2382）也漲逾1%。

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另在輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前點名的「AI概念股」也出現明顯漲勢，其中，曜越（3540）、華擎（3515）、麗臺（2465）皆亮出漲停燈。

值得注意的是，遊戲大作《黑神話：悟空》轟動全球，銷售數字持續飆升中，也引發電腦顯示卡搶購潮，「那隻猴子」爆紅商機推升電腦板卡廠華碩、技嘉、宏碁26日股價漲勢亮眼，其中，微星漲幅逾9%更一度亮漲停燈；另外，電競板卡類股如映泰（2399）、撼訊（6150）也齊飆漲停，幾乎形成「黑神話悟空概念股」。

市場法人認為，《黑神話：悟空》的銷售熱度，將進一步湧現高階顯示卡「搶購潮」，主要是因為這款遊戲使用3D環景及光追技術，且畫面均為4K畫質，玩家的電腦需要配置高階顯示卡才能體驗遊戲流暢度，不少店家形容「一隻猴子救了電腦市場」，因此有望挹注台灣顯示卡供應鏈業績成長，也將帶動周邊商機。