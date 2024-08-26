ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

泓德能源9月底轉列一般上市　憑「五個第一」今年營收挑戰百億元

▲▼泓德能源董事長謝源一（右）與總經理周仕昌（左）。（圖／記者高兆麟攝）

▲泓德能源董事長謝源一（右）與總經理周仕昌（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

智慧能源大廠泓德能源（6873）預計9月底正式改列一般板，總經理周仕昌今日也表示，泓德能源有「五個第一」，包括最國際化的能源平台、最完整的垂直整合平台、最多土地的庫存平台、最大的資產管理平台、最完整的技術整合平台，未來除了包括日本、澳洲、菲律賓等案場可助攻營運表現外，更看好今年下半年在嘉義、台南案場工程認列後，營運表現有望大幅成長，今年以賺逾1個股本為目標努力，法人更看好，以現有案場工程推估，營收有望挑戰百億，每股獲利也有望超過一個股本。

泓德能源2024上半年合併營收為21.56億元，年增5.40%，基本EPS為1.56元。2023年全年營收58.39億元，較前一年成長15.39%，且2022年及2023年連續兩年度基本EPS均有8元以上，分別為8.18元及8.36元。因布局眼光精準，泓德能源手握充足土地庫存量，可穩定建置光電案場與儲能案場，2024年目標光電開工量體350MW、儲能開工量體120MW。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對下半年展望，周仕昌表示，目前除了屏東案場在七月挹注營收外，還有嘉義119MW及台南30MW案場將在Q3、Q4按工程進度認列營收。

泓德能源為全國第一家於創新板上市並掛牌交易（2023/3/6）的能源公司，也是全國第一家於創新板送件申請（2024/3/14）轉板改列一般上市的公司。2024年4月12日經審核通過核准改列一般板，轉板前被納入MSCI全球小型指數成分股，顯見泓德能源實力與財務表現深獲臺灣證券交易所、國內與國際投資人肯定。

泓德能源與壽險及策略合作夥伴籌組四大綠能資產管理平台，包含以地面型光電為主的星泓電力、以漁光為主的星鱻電力、以表前儲能為主的星德電力，以及今年甫成立以光、儲為主的富邦能源，未來管理資產總金額預計超過650億，為全台最大綠能資產管理平台。旗下以電站維運為主要業務的子公司「泓博能源」，截至2023年底的維運容量為310MW，其所提供的太陽光電系統之維運服務，已取得國際第三方認證機構TÜV NORD AAA認證最高等級肯定。專業養殖團隊「星源漁業」，將台南七股的日運場案打造為台灣指標性漁電共生案場，來自台灣產官學界與海外觀摩的參訪川流不息，去年首次收成即有逾10萬臺斤豐碩成果。

泓德能源推出自有品牌TITAN，包含智慧綠能管理平台、表前／表後儲能與充電樁相關設備，以及充電專用站等軟硬整合與場域整合服務。智慧綠能管理平台TITAN，串聯旗下所有解決方案與表前／表後設備，提供光電、儲能、輔助服務、售電與電力交易雲打造能源物聯網平台，並開發智能選址、智能維運、預測與風險分析和交易策略等AI應用。子公司「星佑能源」聚合表前與表後資源，不僅可以上線參與日前輔助服務市場，更可因應最新系統應用或電力市場規則，為業主客製化能源管理系統與控制策略，並運用AI預測技術訂定投標策略以最大化案場效益。

負責綠電購售的子公司「星星電力」為台灣前三大售電業者，累計至今年6月的綠電轉供總合約度數超過141億度，轉供據點超過1,800個，憑證張數超過45,080張。受惠於能源署開放光電二、三型發電業者可透過售電業轉售綠電，今年7月1日正式轉供13個三型電廠綠電並移轉憑證給23個用電戶，不僅是星星電力多對多首例，同時也創下業界最高速紀錄，達成發電業者、售電業者與用電業者三贏局面。子公司「星舟快充」為全方位充電營運商，提供充電設備銷售、充電站營運與加盟等服務，並持續與全家便利商店、全聯福利中心、城市車旅等知名連鎖品牌合作，截至今年上半年已開發72個充電站，下半年也將正式上線2個分別位於桃園和台中的充電專用站。

泓德能源成功開創事業版圖，深耕台灣同時著眼海外電力自由化市場，是第一家打入日本儲能系統容量市場的台灣公司，成功拿下標案並取得日本政府20年補貼金額。

另與澳洲電力零售商ZEN Energy簽定備忘錄，將攜手合作包含光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、虛擬電廠（VPP）合作和儲能案場開發。日前更延攬前麥格理集團資產管理綠投資部門董事總經理陳明信博士出任澳洲、日本兩家海外子公司董事長，透過陳博士超過40年於再生能源與基礎設施領域的豐富經驗，加速泓德能源海外市場拓展，複製台灣經驗邁向國際智慧電力公司。

關鍵字： 泓德能源

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

1037萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

1037萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

配合勞工保險年金制度實施，勞保費率每2年將調整一次，每次調升0.5個百分點，因此2025年元旦起，勞保費率將調整為12.5％（含就業保險1％），調漲之後預計共有約1037萬名勞工受影響，每月將增加35元、等於每年增420元勞保費用。

2024-08-26 15:51
三商壽申購後天起跑！限「一次買5張」　總價差6550元

三商壽申購後天起跑！限「一次買5張」　總價差6550元

證交所今（26日）公告三商美邦人壽（2867）認股抽籤將於周三（8月28日）正式起跑，不過申購價每股6.8元、一次要買5張，以今（26日）三商壽收盤價8.11元相比較，抽中總價差6550元。

2024-08-26 15:13
中華車法說：支持國產自製率政策　拚MG4盡快交車

中華車法說：支持國產自製率政策　拚MG4盡快交車

中華汽車（2204）今日舉辦法說會，會中除公布上半年度財報外，也針對旗下MG受到政府對國產車自製率要求產生衝擊說明，表示中華車支持政府新政策，雖然原來即有相關計劃，但目前會加速在地化計劃的推進，中華汽車積極與產發署及協力廠商密切聯繫、持續溝通，全力加速提升在地化比率，爭取盡快達成新政策的要求，也強調目前已成交訂單的MG車主之交易條件不變，將盡力早日交付。

2024-08-26 14:48
股王信驊刷天價後翻黑重摔！跌破5千元大關　一張賠逾46萬

股王信驊刷天價後翻黑重摔！跌破5千元大關　一張賠逾46萬

股王信驊（5274）上周五股價剛創新高達5335元，今日股價卻重跌至4865元，下跌465元，跌幅達8.7%，等於抱一張賠46.5萬元。

2024-08-26 13:22
央行穩定房市2劇本推演　台經院：不排除第7波選擇性信用管制

央行穩定房市2劇本推演　台經院：不排除第7波選擇性信用管制

國內房市升溫，央行大動作請國銀喝咖啡，下達不動產貸款減降令，台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真認為，不排除央行祭出第7波選擇性信用管制，可能會有2套劇本，第1是擴大範圍，第2為貸款成數再降。

2024-08-26 13:53
新光金「三角戀」刷152萬張天量　中信金、台新金共同霸榜

新光金「三角戀」刷152萬張天量　中信金、台新金共同霸榜

受到中信金（2891）、台新金（2887）爭取效應加持，新光金（2888）今（26日）再創152萬5248張天量，盤中雖一度漲逾7%，但終場以每股13元作收，漲幅4.42%。

2024-08-26 13:48
廣達智慧醫療「每天有驚喜」　林百里：我要再做5年到80歲

廣達智慧醫療「每天有驚喜」　林百里：我要再做5年到80歲

廣達（2382）董事長林百里26日表示，廣達集團這5年來能在智慧醫療上獲得成果，都是醫界的支持，為了要持續推廣智慧醫療領域，包括打造AI醫療照護平台，目前高齡75歲的他「還要再多做5年」，將持續協助推動數位醫療的布局。

2024-08-26 12:37
新政府上任將滿百日　經長郭智輝「撐過了」：繼續為國人服務

新政府上任將滿百日　經長郭智輝「撐過了」：繼續為國人服務

新政府上任將滿百日，外界曾做過民調，原先認為經濟部長郭智輝可能無法撐過百日，但如今也順利過關，對此，郭智輝今（26）日受訪時說，不會幫自己打分數，「為國人服務是我的目標，分數留給社會來打，從郭董事長變成郭部長，希望可以繼續為國人服務。」

2024-08-26 11:00
大摩點名科技8巨頭回檔時有望跑贏大盤　台積電、廣達入列

大摩點名科技8巨頭回檔時有望跑贏大盤　台積電、廣達入列

根據外媒CNBC報導，美系外資摩根士丹利表示，明年全球科技業將週期性衰退幾乎是肯定的，摩根士丹利在8月20日的報告中表示，2025年周期性衰退幾乎是肯定的，這將是由收入成長變化率可能逆轉和供應緊張造成的，不過儘管如此，摩根士丹利還是點名八大廠，包括NVIDIA、台積電（2330）、廣達（2382）、蘋果、三星、Seagate、Dell、Arista Networks，認為他們有望在下次科技成長中取得領先。

2024-08-26 11:52
群創減資、賣廠題材發威　亮燈漲停委買破6萬張

群創減資、賣廠題材發威　亮燈漲停委買破6萬張

群創（3481）在減資後今日恢復交易，早盤就以16.65元漲停開出後鎖死，上午十點盤中成交量就有逾6.4萬張，為個股成交量排行第二名，僅次於正處於金控三角戀的新光金（2888），目前群創排隊買單也超過6萬張。

2024-08-26 10:08

讀者迴響

熱門新聞

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

千萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

漢堡王公告「結帳禁1動作」！網曝原因：避開奧客

《黑神話：悟空》台灣PS5不能玩　卡關原因曝光

政府發4萬補助周四入帳　5年內沒申請就充公

墾丁6片櫛瓜100元「老闆賺多少？」　網喊賠錢賣

三商壽申購後天起跑！限「一次買5張」　總價差6550元

2檔ETF扮「月底救星」　00939首配息今入帳、00946周三發錢

「黑悟空概念股」噴漲　微星飆漲停燈

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366