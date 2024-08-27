ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

辜仲諒想「一魚雙吃」　還有2大關卡要闖

中信金、台新金能否成功併購新光金，還得看金管會態度。

▲中信金、台新金能否成功併購新光金，還得看金管會態度。

圖文／鏡週刊

今年將滿60歲的辜仲諒，這次重出江湖的代表作就是收購新光金，「中信金內部已沙盤推演數套劇本，推估最有可能情況就是中信金、台新金2案同時進行，屆時結果得視中信金在市場收購新光金持股情況而定，預估可望從外資、散戶至少收購4成。」知情人士表示。

這次出面搶親新光金的中信金，評估收購新光金後最大綜效，不但能真正幫助政府徹底解決困擾已久新壽的現金增資問題，同時能補足壽險業動能。中信金旗下台壽保將從國內第6大，坐三望二，超越壽險老三南山人壽，「新壽也是百貨龍頭新光三越的大房東，新光三越全台16間分店有一半是新壽租客，除租金效益，中信金旗下中信育樂近年積極拓展版圖，未來也有想像空間。」中信金內部說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了相中補強壽險的優勢外，中信金也能同步擴大證券版圖，「新光金旗下元富證市占率約3.24％、排名第6，相較之下，中信金旗下中國信託證券市占率才1％多，落在10名之外，合併後，中信證將擠進第5名，超越國泰證。」中信金內部表示。

雖然中信金計畫以優於台新金收購價吸引外資、散戶，成功坐大，但中信金仍有二大關卡要闖，第一關就是金管會。金管會副主委陳彥良強調，金管會對合併案態度是「合法、合規，開大門、走大路；金融市場秩序安定；股東權益保障。」

一名金融圈高層分析，中信金具公開收購資格，搶親新光金也有公告，出價相對台新金有吸引力，「符合金管會提出三大要求，若照中信金規劃，在本週一（26日）前完成送件，依過去富邦金公開收購日盛金案例來看，金管會只要在15個工作日內，也就是9月16日前未駁回，就會視為核准。金管會頂多就要求中信金補件，使得中信金公開收購時間延後。」

另一關卡則是公平會，「按《金控法》《公平交易法》和《金控結合案件審查辦法》規定，因中信金收購新光金股權逾半，已超過《公平交易法》第10條第1項規定，超過取得1/3股權，因此得經公平會審核。但由於台灣金融業本就過度競爭，是以公平會的審核應會過關。」一名熟悉併購案律師分析。

據悉，中信金一開始規劃收購新光金持股為2成5，就是考慮得經公平會審核這關，「為展現中信金收購決心，因此最終決議一口氣收購逾5成的新光金持股。」知情人士透露。

因此，中信金申請公開收購勢必得經金管會、公平會2關審核，「不過，二大主管機關駁回中信金提案機率不高，一是得顧及股東權益，以免新光金數十萬股東反彈；另一是國內現有14家金控，並沒有單一金控市占率獨大的問題。」一名熟悉併購的金融圈高層分析。


更多鏡週刊報導
【封面故事】中信金布局三合一購併案　辜仲諒拚當龍頭打國際盃
【辜仲諒新野望4】中信金出重手掀金融大洗牌　重量級人士：大者恆大趨勢不可避
【辜仲諒新野望】重砸1314億啟動金控大併購　揭辜仲諒國際級盤算

關鍵字： 鏡週刊新光金中信金辜仲諒台新金

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP87正片／市值型ETF兄弟大對決 0050vs.006208誰更勝一籌

推薦閱讀

1037萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

1037萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

配合勞工保險年金制度實施，勞保費率每2年將調整一次，每次調升0.5個百分點，因此2025年元旦起，勞保費率將調整為12.5％（含就業保險1％），調漲之後預計共有約1037萬名勞工受影響，每月將增加35元、等於每年增420元勞保費用。

2024-08-26 15:51
三商壽申購後天起跑！限「一次買5張」　總價差6550元

三商壽申購後天起跑！限「一次買5張」　總價差6550元

證交所今（26日）公告三商美邦人壽（2867）認股抽籤將於周三（8月28日）正式起跑，不過申購價每股6.8元、一次要買5張，以今（26日）三商壽收盤價8.11元相比較，抽中總價差6550元。

2024-08-26 15:13
中華車法說：支持國產自製率政策　拚MG4盡快交車

中華車法說：支持國產自製率政策　拚MG4盡快交車

中華汽車（2204）今日舉辦法說會，會中除公布上半年度財報外，也針對旗下MG受到政府對國產車自製率要求產生衝擊說明，表示中華車支持政府新政策，雖然原來即有相關計劃，但目前會加速在地化計劃的推進，中華汽車積極與產發署及協力廠商密切聯繫、持續溝通，全力加速提升在地化比率，爭取盡快達成新政策的要求，也強調目前已成交訂單的MG車主之交易條件不變，將盡力早日交付。

2024-08-26 14:48
股王信驊刷天價後翻黑重摔！跌破5千元大關　一張賠逾46萬

股王信驊刷天價後翻黑重摔！跌破5千元大關　一張賠逾46萬

股王信驊（5274）上周五股價剛創新高達5335元，今日股價卻重跌至4865元，下跌465元，跌幅達8.7%，等於抱一張賠46.5萬元。

2024-08-26 13:22
央行穩定房市2劇本推演　台經院：不排除第7波選擇性信用管制

央行穩定房市2劇本推演　台經院：不排除第7波選擇性信用管制

國內房市升溫，央行大動作請國銀喝咖啡，下達不動產貸款減降令，台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真認為，不排除央行祭出第7波選擇性信用管制，可能會有2套劇本，第1是擴大範圍，第2為貸款成數再降。

2024-08-26 13:53
新光金「三角戀」刷152萬張天量　中信金、台新金共同霸榜

新光金「三角戀」刷152萬張天量　中信金、台新金共同霸榜

受到中信金（2891）、台新金（2887）爭取效應加持，新光金（2888）今（26日）再創152萬5248張天量，盤中雖一度漲逾7%，但終場以每股13元作收，漲幅4.42%。

2024-08-26 13:48
廣達智慧醫療「每天有驚喜」　林百里：我要再做5年到80歲

廣達智慧醫療「每天有驚喜」　林百里：我要再做5年到80歲

廣達（2382）董事長林百里26日表示，廣達集團這5年來能在智慧醫療上獲得成果，都是醫界的支持，為了要持續推廣智慧醫療領域，包括打造AI醫療照護平台，目前高齡75歲的他「還要再多做5年」，將持續協助推動數位醫療的布局。

2024-08-26 12:37
新政府上任將滿百日　經長郭智輝「撐過了」：繼續為國人服務

新政府上任將滿百日　經長郭智輝「撐過了」：繼續為國人服務

新政府上任將滿百日，外界曾做過民調，原先認為經濟部長郭智輝可能無法撐過百日，但如今也順利過關，對此，郭智輝今（26）日受訪時說，不會幫自己打分數，「為國人服務是我的目標，分數留給社會來打，從郭董事長變成郭部長，希望可以繼續為國人服務。」

2024-08-26 11:00
大摩點名科技8巨頭回檔時有望跑贏大盤　台積電、廣達入列

大摩點名科技8巨頭回檔時有望跑贏大盤　台積電、廣達入列

根據外媒CNBC報導，美系外資摩根士丹利表示，明年全球科技業將週期性衰退幾乎是肯定的，摩根士丹利在8月20日的報告中表示，2025年周期性衰退幾乎是肯定的，這將是由收入成長變化率可能逆轉和供應緊張造成的，不過儘管如此，摩根士丹利還是點名八大廠，包括NVIDIA、台積電（2330）、廣達（2382）、蘋果、三星、Seagate、Dell、Arista Networks，認為他們有望在下次科技成長中取得領先。

2024-08-26 11:52
群創減資、賣廠題材發威　亮燈漲停委買破6萬張

群創減資、賣廠題材發威　亮燈漲停委買破6萬張

群創（3481）在減資後今日恢復交易，早盤就以16.65元漲停開出後鎖死，上午十點盤中成交量就有逾6.4萬張，為個股成交量排行第二名，僅次於正處於金控三角戀的新光金（2888），目前群創排隊買單也超過6萬張。

2024-08-26 10:08

讀者迴響

熱門新聞

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

千萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

即／美股早盤上漲「道瓊創新高」

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

三商壽申購後天起跑！限「一次買5張」　總價差6550元

大摩點名科技8巨頭回檔時有望跑贏大盤　台積電、廣達入列

漢堡王公告「結帳禁1動作」！網曝原因：避開奧客

IBM證實關陸研發部門　1000名員工成AI難民

台船拿下中航散裝貨輪大單　總金額上看百億元

砸1314億收購新光金　揭辜仲諒國際級盤算

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366