辜仲諒想「一魚雙吃」　還有2大關卡要闖

▲中信金、台新金能否成功併購新光金，還得看金管會態度。



圖文／鏡週刊

今年將滿60歲的辜仲諒，這次重出江湖的代表作就是收購新光金，「中信金內部已沙盤推演數套劇本，推估最有可能情況就是中信金、台新金2案同時進行，屆時結果得視中信金在市場收購新光金持股情況而定，預估可望從外資、散戶至少收購4成。」知情人士表示。

這次出面搶親新光金的中信金，評估收購新光金後最大綜效，不但能真正幫助政府徹底解決困擾已久新壽的現金增資問題，同時能補足壽險業動能。中信金旗下台壽保將從國內第6大，坐三望二，超越壽險老三南山人壽，「新壽也是百貨龍頭新光三越的大房東，新光三越全台16間分店有一半是新壽租客，除租金效益，中信金旗下中信育樂近年積極拓展版圖，未來也有想像空間。」中信金內部說。

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除了相中補強壽險的優勢外，中信金也能同步擴大證券版圖，「新光金旗下元富證市占率約3.24％、排名第6，相較之下，中信金旗下中國信託證券市占率才1％多，落在10名之外，合併後，中信證將擠進第5名，超越國泰證。」中信金內部表示。

雖然中信金計畫以優於台新金收購價吸引外資、散戶，成功坐大，但中信金仍有二大關卡要闖，第一關就是金管會。金管會副主委陳彥良強調，金管會對合併案態度是「合法、合規，開大門、走大路；金融市場秩序安定；股東權益保障。」

一名金融圈高層分析，中信金具公開收購資格，搶親新光金也有公告，出價相對台新金有吸引力，「符合金管會提出三大要求，若照中信金規劃，在本週一（26日）前完成送件，依過去富邦金公開收購日盛金案例來看，金管會只要在15個工作日內，也就是9月16日前未駁回，就會視為核准。金管會頂多就要求中信金補件，使得中信金公開收購時間延後。」

另一關卡則是公平會，「按《金控法》《公平交易法》和《金控結合案件審查辦法》規定，因中信金收購新光金股權逾半，已超過《公平交易法》第10條第1項規定，超過取得1/3股權，因此得經公平會審核。但由於台灣金融業本就過度競爭，是以公平會的審核應會過關。」一名熟悉併購案律師分析。

據悉，中信金一開始規劃收購新光金持股為2成5，就是考慮得經公平會審核這關，「為展現中信金收購決心，因此最終決議一口氣收購逾5成的新光金持股。」知情人士透露。

因此，中信金申請公開收購勢必得經金管會、公平會2關審核，「不過，二大主管機關駁回中信金提案機率不高，一是得顧及股東權益，以免新光金數十萬股東反彈；另一是國內現有14家金控，並沒有單一金控市占率獨大的問題。」一名熟悉併購的金融圈高層分析。



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