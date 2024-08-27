「黑悟空概念股」續噴！承啟、青雲再攻漲停　猴子帶動板卡同樂

▲市場看好遊戲《黑神話：悟空》對電腦硬體的需求，帶動品牌板卡換新。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）

記者楊絡懸／台北報導

受遊戲大作《黑神話：悟空》激勵，市場看好遊戲對電腦硬體的需求，帶動品牌板卡換新，台股27日早盤小幅拉回，相關族群仍亮出漲勢，包括承啟（2425）、青雲（5386）皆同步亮漲停燈，麗臺（2465）、映泰（2399）一度漲逾8%。

觀察股價動向，顯卡廠包括承啟、青雲開盤5分鐘即亮漲停燈，麗臺、映泰也開高，漲幅一度漲逾8%；不過像微星（2376）、技嘉（2377）等大廠則陷入整理，華碩（2357）一度漲逾2%。另像是家登（3680）、弘塑（3131）也成為盤面焦點。

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市場法人指出，《黑神話：悟空》遊戲對於電腦硬體要求高，主要是因為這款遊戲使用3D環景及光追技術，且畫面均為4K畫質，玩家的電腦需要配置高階顯示卡才能體驗遊戲流暢度，帶動高階顯示卡換卡，使得相關板卡供應鏈有望受惠，也使不少店家形容「一隻猴子救了電腦市場」。

根據遊戲介紹，這款是以中國名著《西遊記》為藍本的動作角色扮演遊戲，玩家將扮演孫悟空造型的「天命人」，在電玩世界裡冒險並探尋昔日傳奇。

《黑神話：悟空》一上市轟動全球，3天締造多項狂績，全平台最多同時在線人數達300萬人，如果以1套要價約新台幣1,280元推算，千萬套的銷售額將達新台幣128億元，而這只是粗估而已，甚至出現許多玩家為了玩這款遊戲去升級電腦硬體。