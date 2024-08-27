新新併股價天天動　台新金總座喊「換股比例有調整可能」

▲左起台新金控董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新金（2887）、新光金（2888）合意併購再現新方向！台新金總經理林維俊今（27）日在法說會上首度向外鬆口，兩家公司股價天天在動、有高有低，林說：「在這種持續變動、很不確定的情形下，未來的換股比例的確有可能去調整」。

不過，林維俊後來補充指出，如果要提高對新光金換股比例，8月22日流程就要全部重走一次，雙方重新召開董事會。

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台新金、新光金在22日董事會後宣布合意併購，換股比例為0.6022元，若以台新金宣布前一天收盤價18.8計算（因宣布當天停牌），換算新光金每股收購價11.32元，與新光金收盤價12.45元計算，折價9.1%。

不過，台新金今日以19.2元收盤，換算新光金收購價11.56元，與今日新光金收盤價12.9元計算，折價約10.4%。

而表態發動敵意併購搶親新光金的中信金（2891）今日以32.85元作收，以1股新光金可換0.3231股中信金加4.09元現金換算，中信金對新光金每股收購價14.38元，溢價收斂至11.5%。

台新金法說會上，有法人詢問換股比例是否再行調整，林維俊表示，3家相關公司都是上市公司，每天股價都在波動，出價數字處於「動態改變」的狀況，有高有低，林維俊說：「在這種持續變動、很不確定的情形下，未來的確有這個可能去調整，我們會持續觀注。」

依新新併規劃，雙方在10月9日舉行臨時股東會，通過之後，送請金管會、公平會核准，之後再訂定合併基準日，正式啟動金金併。