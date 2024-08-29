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原本配4塊！台積電宣布：調升Q1配息　「每10張可多1.3元新台幣」

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電宣布調高每股配息。（圖／路透社）

記者許凱彰／台北報導

晶圓代工龍頭大廠台積電（2330）28日盤中走揚，收盤964元，台股翻紅收漲。而台積電因流通在外股數變化，調整2024年Q1每股現金股利，將從原本現金股利4元，調高為4.0001382元。

台積電於5月10日召開臨時董事會，會中決議核准2024年Q1營業報告書及財務報表外，盈餘分派現金股利新台幣103,734,516,968元，同時准配發2024年Q1之每股現金股利4.00 元，並訂除息交易日為9月12日，台積電股利自2023年Q4配發3.5元再次上調至4元。

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然而因台積電買回庫藏股與流通在外股數變化，盈餘分派現金股利新台幣103,734,516,968元，Q1美股現金股利調高為4.0001382元。此次調整，平均每多10張台積電，可多新台幣約1.3元。

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電訂定除息交易日為9月12日。（資料圖／記者高兆麟攝）

根據台積電截至5月的公開資訊，台積電前董事長劉德音持股1萬2,913張，約5164萬元現金入袋；台積電董事長魏哲家持股6,392張，約2557萬元現金入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電165.3萬張，約66.15億元現金入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電12萬5,137張，若至今都未處分持股，台積電Q1配息預估將有約5億元入袋。

關鍵字： 台積電TSMC2330台股配息

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