台股成也輝達、敗也輝達　法人：科技股要聚焦4件大事

▲輝達執行長黃仁勳資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

全球引頸期待的輝達（NVIDIA）財報終於出爐，資產管理專家國泰投信表示，台股本周成也輝達，敗也輝達，接下來仍有聯準會降息、國際半導體展、蘋果新產品發布會與美國大選辯論結果等4件大事牽動科技股表現，市場同步緊盯。

NVIDIA財報公布前，國際主要市場都在冷靜觀望，投資人期待有明燈帶路，關注輝達2024最新獲利增長、2025年Blackwell出貨情形的財測指引，都可望從財報中獲得解答，惟本次營收數字雖超出預期，但機構法人期待過高，財報沒有為市場帶來輝達行情，美四大指數收跌，讓眾人跌破眼鏡。

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國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示，本周市場情緒偏向謹慎，惟有在遊戲股及顯卡話題鼓舞下，多檔有記憶體和PC顯卡題材的個股受到資金追捧，但今年累積已上漲150%的輝達，財報在第三季的預測指引卻相對保守，預估這波行情在9月聯準會降息前，可能還會有變動。

00881經理人蘇鼎宇說明，台股從7月中以來震盪拉大，科技股漲多拉回，來不及撿便宜的不需要過於扼腕，距離下一次9月18日的美國聯準會FOMC利率會議前，半導體還有多個題材會輪流發酵，包括9月4日至6日登場的SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展、9月9日的Apple發布會、甚至9月10日的美國大選辯論結果，都會牽引市場波動。

對於輝達財報結果，00881經理人蘇鼎宇表示，輝達來自資料數據中心的獲利增長無意外的超乎預期，截至第二季整體營收是300.4億美元，年增122%，並公開說明晶片需求強勁，總出貨量將增加而非減少。但輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙，明年才是Blackwell晶片的大幅出貨期，AI就是趨勢，多位科技巨頭將帶動未來的經濟發展，可以說在AI軍備競賽中，輝達若是最大贏家，也不能少了台灣科技國家隊這些重要夥伴。

未來AI將影響人類生活至鉅，從氣象預報到服務型機器人的商機龐大，台灣科技產業以PC起家，曾獲輝達執行長黃仁勳欽點的台灣合作夥伴，包括聯發科、聯電、英業達、緯創、台積電、和碩及仁寶等，都是國泰台灣5G+(00881)的重要成分股，00881布局AI跟Apple雙題材，持股前三大是台積電、鴻海跟聯發科，30檔成分股幫投資人打包妥妥的夢幻科技股，推升00881近一年有44.79%報酬率的亮眼表現，在同類基金中排名前三，被市場讚聲為「科技市值型」的ETF代表作。

受輝達財報不理想拖累，台股今（28日）盤中一度跌逾395點，不過隨後跌幅收斂，至上午10點21分，指數報22097.16點，下跌273.61點，00881報每股23.15元，跌幅1.28%。