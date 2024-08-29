先探／特化概念股在漲什麼題材？

隨著台積電擴廠，耗材及特用化學品供給，轉以找台灣生產商為主，使得本土先進封裝產業業績亮眼之外，特用化學族群也有機會成為業績崛起的族群。

文／方亞申

化工族群上半年獲利，南寶、上品賺逾一個股本，捷流閥業每股賺五．一二元，永光、長興、三福化、晶呈科技也展現躍進力道。

台灣特用化學產業的產值，隨著台積電採購國產化原料的比重逐年上升，法人預估，二四年約占六五％、到了二○三○年目標將達六八％，優於原先預估的六二．五％，包括前段製程、黃光顯影、清洗、溶劑設備、廢液回收等應用；台股半導體化學品供應鏈如：晶呈科技、永光、三福化、上品、勝一、中華化等特化族群預估股價也會備受注意。

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第三季電子、半導體及化工旺季需求升溫，加上利基部署題材催化，化工族群營運動能加速發揮，獲利有望更上層樓。以七月營收來看，創今年獲歷史新高的則有南寶、崇越、三福化、德意士、汎銓、世禾等。

打入CoWoS，年獲利上調

從神山到群山圍繞，台積電積極且持續扶植在地供應商提升技術品質，進而提高採購量，專業分工帶動耗材、化學品等供應鏈。國內半導體化學品供應鏈的產品應用主要在於銅蝕刻液（三奈米用）、光阻清洗液、蝕刻液、濕式化學品等，後續還包括廢水分類及資源化等，如機台分流、回收系統、廢水處理、回收再利用的流程。其中，打入當前市場最關心CoWoS先進製程的公司有：台特化、晶呈科技、勝一、上品、中華化、達興材等，法人機構預預估的獲利今、明年ＥＰＳ均較前一年上調。

由於台積電今年資本支出維持二八○億至三二○億美元的高檔，主要用於先進製程技術，隨著半導體產業景氣逐漸上行，耗材供應商可望擺脫庫存調整影響，營運加溫，台積電耗材供應鏈如家登、光洋科、中砂、意德士、崇越、翔名等，都可望受惠。

上品上半年出貨穩定，大陸廠稼動率滿，毛利率四三．二八％，ＥＰＳ十一．一五元；台、美先進製程擴廠需求啟動，營運蓄勢推進，預估今年每股也有賺超過二三元以上機會；國內投顧則預估二四、二五年ＥＰＳ分別為二三．五元及二六元。另三福化半導體客戶CoWoS材料需求升溫，上半年ＥＰＳ二．二元，在台灣客戶CoWoS產能不斷擴大下，大家營收都大步向前，預估三福化也將受惠，面板化學品需求有望優於去年同期，第三、四季都有工程款項進帳，第三季出貨可望逐月攀揚，下半年營運衝刺。

永光光阻劑有望大幅成長

再來是近期焦點永光，近來傳出已打入群創FOPLP供應鏈，而新產品將於國際半導體展亮相；根據永光官網揭露訊息，已開發出FOPLP光阻應用ECA 100系列、EPP 200系列、EverPI P90系列。展望後市，法人看好，光阻劑將是永光未來有機會大幅成長的動能，包括面板產業、半導體產業對光阻劑的需求均持續增溫。今年前七月合併營收年增加六．八％；合併稅前淨利二．五億元，較去年同期淨利增加一．八二億元，折合每股○．四六元，初步預估每股稅後獲利已大幅超去年全年的○．一六元。而今年前七月永光各產品項中，以電子化學品成長性最大，累計營收較去年同期成長四三％，其次是特用化學品、年增七％，永光股價低，若FOPLP光阻銷售持續大增，將有利向每股賺一元邁進，一掃過去低獲利印象。（全文未完）

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