ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／特化概念股在漲什麼題材？

圖／先探投資週刊 提供

隨著台積電擴廠，耗材及特用化學品供給，轉以找台灣生產商為主，使得本土先進封裝產業業績亮眼之外，特用化學族群也有機會成為業績崛起的族群。

文／方亞申

化工族群上半年獲利，南寶、上品賺逾一個股本，捷流閥業每股賺五．一二元，永光、長興、三福化、晶呈科技也展現躍進力道。

台灣特用化學產業的產值，隨著台積電採購國產化原料的比重逐年上升，法人預估，二四年約占六五％、到了二○三○年目標將達六八％，優於原先預估的六二．五％，包括前段製程、黃光顯影、清洗、溶劑設備、廢液回收等應用；台股半導體化學品供應鏈如：晶呈科技、永光、三福化、上品、勝一、中華化等特化族群預估股價也會備受注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三季電子、半導體及化工旺季需求升溫，加上利基部署題材催化，化工族群營運動能加速發揮，獲利有望更上層樓。以七月營收來看，創今年獲歷史新高的則有南寶、崇越、三福化、德意士、汎銓、世禾等。

打入CoWoS，年獲利上調

從神山到群山圍繞，台積電積極且持續扶植在地供應商提升技術品質，進而提高採購量，專業分工帶動耗材、化學品等供應鏈。國內半導體化學品供應鏈的產品應用主要在於銅蝕刻液（三奈米用）、光阻清洗液、蝕刻液、濕式化學品等，後續還包括廢水分類及資源化等，如機台分流、回收系統、廢水處理、回收再利用的流程。其中，打入當前市場最關心CoWoS先進製程的公司有：台特化、晶呈科技、勝一、上品、中華化、達興材等，法人機構預預估的獲利今、明年ＥＰＳ均較前一年上調。

由於台積電今年資本支出維持二八○億至三二○億美元的高檔，主要用於先進製程技術，隨著半導體產業景氣逐漸上行，耗材供應商可望擺脫庫存調整影響，營運加溫，台積電耗材供應鏈如家登、光洋科、中砂、意德士、崇越、翔名等，都可望受惠。

上品上半年出貨穩定，大陸廠稼動率滿，毛利率四三．二八％，ＥＰＳ十一．一五元；台、美先進製程擴廠需求啟動，營運蓄勢推進，預估今年每股也有賺超過二三元以上機會；國內投顧則預估二四、二五年ＥＰＳ分別為二三．五元及二六元。另三福化半導體客戶CoWoS材料需求升溫，上半年ＥＰＳ二．二元，在台灣客戶CoWoS產能不斷擴大下，大家營收都大步向前，預估三福化也將受惠，面板化學品需求有望優於去年同期，第三、四季都有工程款項進帳，第三季出貨可望逐月攀揚，下半年營運衝刺。

永光光阻劑有望大幅成長

再來是近期焦點永光，近來傳出已打入群創FOPLP供應鏈，而新產品將於國際半導體展亮相；根據永光官網揭露訊息，已開發出FOPLP光阻應用ECA 100系列、EPP 200系列、EverPI P90系列。展望後市，法人看好，光阻劑將是永光未來有機會大幅成長的動能，包括面板產業、半導體產業對光阻劑的需求均持續增溫。今年前七月合併營收年增加六．八％；合併稅前淨利二．五億元，較去年同期淨利增加一．八二億元，折合每股○．四六元，初步預估每股稅後獲利已大幅超去年全年的○．一六元。而今年前七月永光各產品項中，以電子化學品成長性最大，累計營收較去年同期成長四三％，其次是特用化學品、年增七％，永光股價低，若FOPLP光阻銷售持續大增，將有利向每股賺一元邁進，一掃過去低獲利印象。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2315期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

財政部臉書今（29日）公告4張3-4月統一發票千萬獎無人認領，最低消費金額僅26元，由台中市西區蜜鄰超市開出，由於兌領期限只到下周四，呼籲民眾速速現身領錢。

2024-08-29 12:35
妖股美超徵狂跌2成　梁見後身價一天蒸發260億

妖股美超徵狂跌2成　梁見後身價一天蒸發260億

被稱為AI妖股的美超微（SMCI）美超微遭報涉嫌會計操縱，盤中股價一度暴跌26%，以每股443.49美元作收，收盤大跌19%，董事長梁見後個人身價單日蒸發逾8億美元（近新台幣260億元），相比今年3月時股價高點，身價損失近3分之2。

2024-08-29 12:31
面板雙雄8月同賣廠換現　謝金河嘆：產業優勝劣敗「令人不勝唏噓」

面板雙雄8月同賣廠換現　謝金河嘆：產業優勝劣敗「令人不勝唏噓」

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「慘業與旺業」為題撰文，表示友達和群創都在8月賣廠求現，但賣廠房向來都是被時代淘汰的傳統產業，這次輪到面板產業，令人不勝唏噓。

2024-08-29 09:50
輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達（NVIDIA）於美東時間28日盤後（台北時間29日）公告第2季財報，市場原期待再繳出亮眼成績單，不過卻因業績未能突破華爾街預期的高標值、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳證實下一代 Blackwell 晶片生產受阻，引發盤後重挫逾8%。

2024-08-29 09:34
長榮航曝8月營收勝7月「貨收年增逾40％」　Q3獲利可期待

長榮航曝8月營收勝7月「貨收年增逾40％」　Q3獲利可期待

長榮航空（2618）第4架Hello Kitty彩繪機於台灣時間28日亮相並首航芝加哥，總經理孫嘉明表示，疫情之後芝加哥訂位率都超過9成，暑假客貨運表現都很好，目前來看8月總收入比7月好，第3季獲利可以期待。

2024-08-29 10:03
輝達財報亮眼但股價走低　陸行之：Q3能給的驚喜越來越少

輝達財報亮眼但股價走低　陸行之：Q3能給的驚喜越來越少

輝達（NVIDIA）預估的第三季營收超出華爾街預期，達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但盤後股價仍然下跌，對此知名半導體分析師陸行之指出，NVIDIA盤後表現有點慘，主要是三季度能給市場的驚喜越來越少了，但還不能算是災難，庫存月數控制的很好。

2024-08-29 09:57
美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

美超微（Super Micro）28日宣布延後遞交財報，加上被知名機構指控帳務問題及放空股票後，股價重挫逾19%，連帶影響台灣AI概念股，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、華泰（2329）、麗臺（2465）29日皆開低，跌幅一度見到逾4%。

2024-08-29 10:07
輝達Blackwell晶片貢獻Q4營收　郭明錤：釐清疑慮助未來股價表現

輝達Blackwell晶片貢獻Q4營收　郭明錤：釐清疑慮助未來股價表現

輝達（NVIDIA）預估的第三季營收有望達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但市場仍失望不買單，盤後股價下跌，對此知名分析師郭明錤指出，NVIDIA財報結果可以講的很多，但造成財報後股價下跌的主因之一，是財測看似優於賣方預期，但實際低於買方預期，不過還是認同Blackwell晶片在4Q將創造幾十億美元的說法，NVIDIA說法也有助釐清市場疑慮，有利未來股價趨勢。

2024-08-29 10:04
新光金雙龍搶珠闖關！專家提「日矽戀」　留意公平會卡婚

新光金雙龍搶珠闖關！專家提「日矽戀」　留意公平會卡婚

新光金（2888）首宗金控「三角戀」審查難度高，專家表示，「雙龍搶珠」下，不論是循公開收購模式合併的中信金（2891）、或以合意併購機制的台新金（2887）都要爭取公平會同意，雖然中信金有機會在9月16日前取得金管會核准函，早於台新金10月9日股東臨時會，具有「時間點」優勢，但專家以「日月光併矽品」過往案例來看，公平會審查具絕對影響性，併購風險不得不慎。

2024-08-29 11:19
輝達沒救AI全村！「黃仁勳概念股」卻逆勢漲停　聯發科也回漲逾3%

輝達沒救AI全村！「黃仁勳概念股」卻逆勢漲停　聯發科也回漲逾3%

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報及展望不如樂觀預估，盤後股價下挫逾8%，拖累台股29日早盤走勢，AI供應鏈相關個股也連帶受影響。「黃仁勳概念股」普遍開低，部分收斂持平，不過卻見到聰泰（5474）一早就逆勢飆漲停，鎖在174.5元。

2024-08-29 11:18

讀者迴響

熱門新聞

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

輝達「Q2營收破9600億」超預期！　盤後跌逾6％美股收黑

台積電宣布：調升Q1配息

美超微延後提交年度財報！股價暴跌26%

輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達財報即將出爐！美股開平盤

397萬人注意！00919、00929領軍　14檔台股ETF 9月除息

輝達財報揭曉前　歐股多收漲

輝達希望破滅！台積電跌23元至941　指數跌逾300點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366