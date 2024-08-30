永慶房屋「防詐公益講座」踩點雙北市逾百里　專家教「1工具」產權異動秒通知

▲永慶房屋舉辦公益講座呼籲，小心房產詐騙，買賣租才安心。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

詐騙花樣百出，特別是長輩因為資訊取得較弱勢，更難及時辨別出詐騙，可能就被騙走存款、退休金，甚至是拿房地產借貸或是房屋直接被過戶都有可能！為提高全民的防詐意識，永慶房屋與雙北市各地里長合作，進入鄰里社區舉辦「預防房產詐騙公益講座」，解說常見的房產詐騙手法與預防方法。目前已舉辦逾百場講座，協助超過數千人獲得正確的防詐觀念。

萬華菜園里響應防詐 揭受騙600萬元經驗

在8/21舉辦的防詐講座在台北市萬華區菜園里里長蔡蕙而積極推廣下，單場次就有近百人參與，台北市地政局也派員到現場幫民眾申辦「地籍異動即時通」。蔡蕙而分享，菜園里的里民互動很緊密，里區內也有許多新住民家庭，期待透過講座，讓里民們能了解最新的詐騙手法，「沒有人能保證自己絕對不會被騙，越認識詐騙手法越能降低風險與損失」。

蔡蕙而也透露，其實在菜園里就有一位長輩被詐騙約600萬元。詐騙集團偽裝是社會局社工，以電話探訪取得長輩的家庭資料、相處情形等，再派出另外一組人員假扮為長輩熟識的親友行騙，讓長輩信以為真，不只身上的現金存款被騙光，還將房產抵押借貸，而子女通通不知情。

▲永慶房屋舉辦逾百場「預防房產詐騙公益講座」，提高全民防詐意識。

▲永慶房屋合作萬華菜園里於21日舉辦防詐講座，台北市地政局也派員共同宣導。

永慶房屋捷運西門直營店店長馮長昊表示，房地產因為價值高，一旦受騙就可能是數百萬的損失，還可能連房子都保不住！除了詐騙集團蠱惑長輩抵押借貸直接詐騙錢財以外，也要小心詐騙集團扮「假屋主」詐騙買房頭期款，或是偽裝「假買方」在買賣過程中，技巧性延遲支付購屋款項，再夥同不肖代書悄悄將房屋直接過戶後，向銀行、民間金融機構抵押借貸，甚至快速轉賣給第三人，讓受害人房子沒了也找不到人賠償。

馮長昊建議，若名下有房產就應申辦內政部「地籍異動即時通」服務，未來產權若有變動，例如買賣、拍賣、贈與、抵押權設定等，手機就會先收到簡訊通知。由於「地籍異動即時通」的通知對象不限房地的所有權人，因此屋主的親屬也能填寫為通知對象，提高對房地產的保護力。永慶房屋也與內政部地政司、雙北市地政局合作，只要是透過永慶房屋買賣不動產，可在簽約時填寫申請書，辦理房屋過戶送件時併案申辦「地籍異動即時通」，公私協力守護民眾財產安全。

▲永慶公益講座邀請消防分隊宣導消防逃生知識，讓講座效益再擴大。

永和分局、消防隊與永慶合作 讓講座效益再擴大

8/15在新北市永和區亦有三里合辦的永慶房屋「預防房產詐騙公益講座」，由民族里里長張淑美、民治里里長陳以樂與智光里里長趙珮蓁將講座資訊快速傳播給里民。還有新北市警察局永和分局以及消防局永和分隊都到場，與永慶房屋合作，向里民宣導正確的防詐觀念與消防知識！

張淑美表示，詐騙手法越來越多，不只長輩可能受騙，社會上也有非常多年輕人，因為被詐騙而背上高額負債。因此當她知道永慶房屋有這樣的資源，合作警察局來向里民宣導防詐，可以協助里民認識詐騙、學習面對詐騙自保方法，當然十分支持，也積極協助租用適合的場地。講座上還邀請消防分隊宣導消防逃生知識，讓講座效益再擴大，里民們的回饋也都很正面、收穫滿滿。

▲永和民族里、民治里與智光里在15日合辦永慶防詐講座，助里民認識防詐。

對於里民提問，「為何實價登錄後還有假行情詐騙？」永慶房屋永和秀朗直營店店長吳哲智分享，即使近年來的房屋買賣資訊都公開在網路上，但不是所有屋主與買方，都擅長使用網路查行情。他觀察，還是有許多長輩對房價的印象，停留在20-30年前買房時的價格，就可能被不肖仲介業者聯手投機客，利用挑選過的低價買賣、過時或不完整的行情資訊給誤導，導致房屋賣便宜給了投機客，投機客再簡易裝潢、墊高房價轉售。投機客利用「低買高賣」賺價差，不肖仲介則能賺兩次服務費，受害民眾則要承擔因為「假行情」而賣便宜、買貴的損失。

若想避免被「假行情，真低賣」手法詐騙，吳哲智建議，有購售屋需求務必要「貨比三家」，從中剔除是否有不老實的仲介，未提供完整行情；再比較哪家仲介業者提供的消費者保障最齊全，選擇有信譽、誠實的仲介業者，將最有保障！對於不動產詐騙，民眾如果還有不清楚的，未來永慶房屋也會持續舉辦「預防房產詐騙公益講座」，歡迎參與講座了解常見「5大房產詐騙手法」，也可以到永慶房屋在雙北市直營店免費諮詢，或撥打165反詐騙專線查證。