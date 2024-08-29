德翔海運推出中國至中東全新航線　船隊持續大型化與擴充

▲德翔海運將以7千箱貨櫃船航行中東線。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運將於九月和十一月分別開通兩條全新的中國至中東航線，並繼續加強美西航線的運營。這一系列舉措旨在進一步擴展德翔海運的全球航線網絡，滿足客戶日益增長的需求。

全新中國至中東航線將包括以下兩條服務路線：

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CME SERVICE（Central China Middle East Express Service）：德翔預計投入一艘7,000 箱(20呎櫃)船於9月23日從青島首航，沿途將掛靠青島、上海、寧波、深圳、巴生港、傑貝阿里和可倫坡，最終返回青島。

SMX SERVICE（South China Middle East Express Service）：德翔預計投入一艘2,900 箱船於11月8日從南沙首航，掛靠港口包括南沙、大鏟灣、巴生港、傑貝阿里和哈瑪德港，最後返回南沙。這兩條新航線將充分利用德翔海運在亞洲的優質航線網絡，為亞洲與中東之間的貨物運輸提供更加高效和可靠的物流服務。

德翔海運在今年七月開始也已經成功開通全新的美西航線，進一步提升亞洲至美西的運輸效率：

AWC SERVICE（Asia-US West Coast Service）：掛靠港口包括寧波、上海、青島、釜山、長灘，為華中北與韓國至美西的貨物提供每週班次的快速航運服務。

AWC2 SERVICE（Asia-US West Coast Service II）：由德翔海運自營，掛靠港口包括南沙、蛇口、高雄、廈門和長灘，提供華南、高雄和廈門至美西的快速航運服務。

另外，為了進一步增強船隊實力，德翔海運最近也與黃埔文沖船廠簽署了建造兩艘4,300箱貨櫃船的意向書，預計於2027年第一季度交付使用。這是繼2021年五艘1,900箱和三艘2,700箱貨櫃船相繼交付運營後，雙方的再度合作。且德翔海運也在今年6月簽訂了3艘14,000箱和2艘7000箱的船隻，預計於2026與2027年陸續交船。

目前，德翔海運經營的航線已達46條，總營運貨櫃量超過270,000箱，營運船隊共有44艘，其中自有船艘數達42艘。