輝達財報展望失靈「AI全村被團滅？」　分析師：應是美超微拖累

▲輝達（NVIDIA）公布財報加上美超微（Super Micro）延後繳交財報，導致AI族群震盪。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（左）、美超微創辦人暨董事長梁見後同台合影。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對輝達（NVIDIA）公布財報後的市場反應及AI族群走跌，PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼29日認為，研判是受到美超微（Super Micro）延後提交年度財務報告，影響整體科技股投資信心所致，也同步影響台股相關族群短線投資情緒，建議可持續觀察明日與下周的AI族群走勢是否回穩。

輝達公布第二季營收300.4億美元，季增15%，並預期第三季營收將達325億美元。雖然下季展望優於市場平均預期的317.7億美元水準，卻低於樂觀的分析師預估，且算起來季增才8%，至少要拚到330億美元才有成長10%的水準。

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市場判定輝達要保持成長幅度看來很難，因為Blackwell晶片出貨表現要到明年1月才會見到全貌，財報會議上所指的營收貢獻「將有好幾個billions」沒有提出明確數字，被視為「暫時還沒有拯救什麼村莊」。展望遜於樂觀預期之下，輝達盤後股價下挫逾8%，AI族群也回檔整理。

不過，柯鴻旼指出，檢視輝達這位「AI優等生指標股」的財報數據，已達到市場較高預期水準，也同步澄清GB200晶片將於第四季出貨，可望創造數十億美元營收，更加確立了全球AI需求「有增無減」的成長趨勢。

「輝達已證明了AI成長性無虞，晶片也將持續出貨。」柯鴻旼強調，對於台廠相關供應鏈屬於正向因子，也有助強化市場對於AI題材的信心，只是市場需等待至明年上半年才能真正驗證GB200反映在財報數據上的表現。

另就台股觀察，柯鴻旼表示，除了題材面、企業獲利面到位，資金面也在結構改變之下，目前台股ETF規模超過2兆元，已成為可抗衡外資且具決定性力量；另外，從景氣對策信號數據分析，7月最新燈號來到黃紅燈，較前月減少3分至35分，主要是受到海關出口值變動率減少2分、工業生產指數減少1分影響。

柯鴻旼認為，7月領先及同時指標持續上升，看好國內景氣維持成長，又有AI與高速運算等應用挹注，時序也進入第四季消費性電子產品旺季等，都將對出口動能有正向挹注。