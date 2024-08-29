妖股氣息濃！聯穎「連4天跳漲停」被列注意股：7月虧損2600萬元

▲證交所公布注意股，其中，聯穎連4天「階梯式跳空」亮漲停燈。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所29日公布23檔注意股，其中，傳輸線廠聯穎（3550）近期股價漲勢猛烈，不但出現走揚，開盤秒鎖漲停，甚至還連4天「階梯式跳空」亮漲停燈，妖股氣息濃厚，股價時隔6年漲回至25元；如果以8月21日收盤價15.2元計算，已累計上漲65%。

根據證交所資訊，聯穎因最近6個營業日累積收盤價漲幅達52.05%，且8月29日成交量為最近60個營業日日平均成交量21.78倍、周轉率41.32%，被列入注意股名單。

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除了被列入「注意股」，聯穎應證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後淨損2,600萬元，年減61%；單月每股淨損0.3元。觀察第二季情形，稅後淨損400萬元，年減78%，單季每股淨損0.05元。

據了解，聯穎科技主要業務是資通訊用的訊號傳輸線，包括電腦設備連接器、網絡工程、通訊線纜及設備等研發及製造，其中，像是HDMI、電源線、車用訊號線及影音線材都有切入國際市場，只是消費性產品在成本上難以競爭，近3年營運皆呈現虧損。

另外在注意股名單中，AI機器人概念股也被列入其中，包括昆盈（2365）、盟立（2464）、東台（4526）、穎漢（4562）、台灣精銳（4583）皆因累積周轉率、當日沖銷成交量、收盤價漲幅或價差不等門檻，被列入注意有價證券資訊名單。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：喬福（1540）、永光（1711）、三晃（1721）、中華化（1727）、日勝化（1735）、展宇（1776）、隴華（2424）、承啟（2425）、志聖（2467）、訊舟（3047）、正達（3149）、聯鈞（3450）、晶彩科（3535）、悅城（6405）、昇陽半導體（8028）、台虹（8039）、美德醫療-DR（9103）。