柏克夏A股創新高　謝金河：股神巴菲特對市場發出的訊號

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「股神巴菲特對市場發出的訊號」為題撰文，表示巴菲特增加現金部位，柏克夏A股創新高，黃金也走高，都代表著市場投資保守的心理預期。

以下謝金河臉書全文：

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今天是股神巴菲特的生日，柏克夏A股也在這一天寫下702320美元歴史高價，市值正式突破一兆美元，到達1.003兆美元，這是市場給股神最好的禮物。

今年市場很大的轉折點是8月5日日本銀行宣布升息0.25%，造成日圓匯價從161.95急升至141.7，全球金融市場資金轉向，利差交易的投機熱錢平倉，造成日股當天大跌4451 點，跌幅12.4%，台股當天也大跌1807點。

日本升息造成全球金融市場的蝴蝶效應，主要源頭是美國失業率攀升，市場出現薩姆效應，此時聯準會出來宣示九月降息，反而增添了經濟衰退的疑慮。加上美國大選在即，烏克蘭反向攻入俄羅斯，中東地區的未爆彈一直沒有解除，市場上空盤旋眾多變數，於是，市場是蹲下來等待新的衝擊，此時的半年報效應接踵而至。

股價大漲後，再好的財報都無法刺激股價，像中國的拚多多，這兩天的NVIDIA，都交出漂亮成績單，但拼多多一天跌28.5%，NVIDIA跌8.02美元，跌幅6.37%，這都預告市場要重新整理的訊號。

這其中股神巴菲特賣掉柏克夏最核心持股的蘋果將近一半的股票，對市場信心衝擊很大，巴菲特在生日當天，又賣2460萬股的美國銀行股票。巴菲特賣股，保留近3000億美元現金，他換手買入的公司只是淺嚐即止。這都意味著股神保留更多現金，他在等待下一次出手的機會。

從8月5日這一天到現在，大多數重量級的公司股價都下跌三成左右，像NVIDIA從140.76跌到90.69美元，目前是127.59美元，但柏克夏卻一直創新高，從620040到702320美元，市值達一兆美元。

另一個重要訊號是黃金不斷走高，29日創下2530.29美元的新高價位，這代表除了各國央行囤積黃金外，投資人也增加避險的配置。

最近市場成交量萎縮，各國股市漲跌收斂，都是在消化這些市場不可預測的變數，這個膠著可能要等到11月5日美國總統大選後才會有更明確的走勢。巴菲特增加現金部位，柏克夏A股創新高，黃金也走高，都代表著市場投資保守的心理預期！