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柏克夏A股創新高　謝金河：股神巴菲特對市場發出的訊號

▲▼北威論壇一月份以「拜登主政下的美國」為題，邀請台新投顧總經理李鎮宇、台灣大學政治學系教授楊永明、中信金融管理學院講座教授林建甫、財信傳媒董事長謝金河以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「股神巴菲特對市場發出的訊號」為題撰文，表示巴菲特增加現金部位，柏克夏A股創新高，黃金也走高，都代表著市場投資保守的心理預期。

以下謝金河臉書全文：

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今天是股神巴菲特的生日，柏克夏A股也在這一天寫下702320美元歴史高價，市值正式突破一兆美元，到達1.003兆美元，這是市場給股神最好的禮物。

今年市場很大的轉折點是8月5日日本銀行宣布升息0.25%，造成日圓匯價從161.95急升至141.7，全球金融市場資金轉向，利差交易的投機熱錢平倉，造成日股當天大跌4451 點，跌幅12.4%，台股當天也大跌1807點。

日本升息造成全球金融市場的蝴蝶效應，主要源頭是美國失業率攀升，市場出現薩姆效應，此時聯準會出來宣示九月降息，反而增添了經濟衰退的疑慮。加上美國大選在即，烏克蘭反向攻入俄羅斯，中東地區的未爆彈一直沒有解除，市場上空盤旋眾多變數，於是，市場是蹲下來等待新的衝擊，此時的半年報效應接踵而至。

股價大漲後，再好的財報都無法刺激股價，像中國的拚多多，這兩天的NVIDIA，都交出漂亮成績單，但拼多多一天跌28.5%，NVIDIA跌8.02美元，跌幅6.37%，這都預告市場要重新整理的訊號。

這其中股神巴菲特賣掉柏克夏最核心持股的蘋果將近一半的股票，對市場信心衝擊很大，巴菲特在生日當天，又賣2460萬股的美國銀行股票。巴菲特賣股，保留近3000億美元現金，他換手買入的公司只是淺嚐即止。這都意味著股神保留更多現金，他在等待下一次出手的機會。

從8月5日這一天到現在，大多數重量級的公司股價都下跌三成左右，像NVIDIA從140.76跌到90.69美元，目前是127.59美元，但柏克夏卻一直創新高，從620040到702320美元，市值達一兆美元。

另一個重要訊號是黃金不斷走高，29日創下2530.29美元的新高價位，這代表除了各國央行囤積黃金外，投資人也增加避險的配置。

最近市場成交量萎縮，各國股市漲跌收斂，都是在消化這些市場不可預測的變數，這個膠著可能要等到11月5日美國總統大選後才會有更明確的走勢。巴菲特增加現金部位，柏克夏A股創新高，黃金也走高，都代表著市場投資保守的心理預期！

關鍵字： 謝金河

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