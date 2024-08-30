佳世達將買回3.9萬張庫藏股　區間價格為每股35元～45元

▲佳世達科技總部。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

佳世達（2352）30日公告，董事會通過，將斥資不超過新台幣139.64億元，自集中交易市場買回3萬9,335張庫藏股，預計買回股份占公司已發行股份總數比率2%。

佳世達表示，為了維護公司信用及股東權益，此次買回庫藏股區間價格為每股35元至45元，當股價低於區間價格下限也將繼續買回，預定買回期間為8月30日至10月29日，將買回3萬9,335張庫藏股。如果以每股45元計算，最大買回金額約落在17.7億元。

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就財務狀況來看，佳世達指出，買回股份總數僅占公司已發行股份2%，且買回股份所需金額上限僅占公司流動資產的1.58%，因此，董事會已考慮公司財務狀況，買回並不影響公司資本維持。

事實上，距離上次佳世達買回庫藏股的時間點為2005年10月，當時董事會決議買回6萬張自家股票，主要是要轉讓股份給員工，佳世達當時庫藏股執行率達100%，共斥資約17.59億元買回自家股票。

另觀察佳世達30日股價，盤面幾乎持平震盪，最低一度下探至35.45元，終場收在最高點35.85元，上漲0.2元，漲幅0.56%，成交量為4,628張。