長榮航787新機明年陸續到位　總座：空巴也盼波音回正軌

▲長榮航總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航空（2618）持續擴張機隊，惟受到供應鏈影響，交機時程都有延遲，今明年陸續有6架波音787新機待交付，空巴A350-1000預計最快2026年底或是2027年初開始引進，長榮航總經理孫嘉明表示，缺工、缺零件等狀況至少還要3年才會緩解，且空巴也很希望波音快回到正軌，才能維持供應量正常。

孫嘉明表示，今、明年陸續有6台787會進來，租機部分都會先續租，因為新機的交期有變動，波音交機時間遞延狀況比空巴更嚴重，影響比較大的就是787新機，零件的供應鏈稍微遲緩，加上改艙的椅子有些小瑕疵；不過，由於長榮航新機的主要產線在休士頓，因此西雅圖工會與波音談判加薪議題對公司應不會有太大影響。

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孫嘉明也說，有1架A350預計2026年底或是2027年1月才會交機，「至少還要3年，缺零件、缺工、缺引擎的狀況才會緩解，若是現在才跟空巴談的訂單，大概都是2030年才會進來；空巴其實也很希望波音趕快回到正軌，才能維持供應量正常。」

另孫嘉明指出，現有4架787-9改艙後再評估要投放到哪些航線，比較大機率是加密美國航網，或是評估開設波士頓、達拉斯等新航點；歐洲有些點都是以觀光為主，新開航點機率不大，德國若是要增班就要再去談判；亞洲還是有一些航點，例如普吉島、日本等都有航點可以考慮新闢。

長榮航空今、明兩年將交付6架787客機，並仍有5架787-10及9架787-9要引進，估計至2029年前陸續交付。此外，向空巴訂購的18架A350-1000，預計陸續自2026年底或是2027年初開始引進；而A321neo有15架，則是預計從2029年起陸續交機。