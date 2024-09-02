航空貨運Q4運價是否超越疫情價　攬貨業指要看東南亞轉口貨

▲航空貨運運價能否超越疫情期間價格，再創歷史新高有待觀察。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

因為聖誕節旺季需求強勁，12月前美國線運價被認為有望朝每公斤20美元水準成長，也就是可能超越疫情期間最高新台幣500多元的運價。國內兩家大型貨運承攬業總經理與副總經理指出，第四季台灣市場預估出貨量沒有去年同期好，如果運價能創新高，應該是靠越南與泰國等東南亞國家轉口貨。

兩公司皆指出，今年以來台灣市場運價一直高於香港與大陸市場，主要是靠國內科技業與東南亞轉口貨支撐，目前美西線每公斤運價約新台幣240元，加上油料附加費36元後共276元，約8.65美元，而根據波羅的海交易所空運指數(BAI)最新數據，8月份香港至北美的運價從一個月前的每公斤5.72美元上漲至每公斤5.96美元(約新台幣190元)，月增22.9%，月底剛漲破6美元。

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台灣市場因輝達8月初正式對客戶發出通知，GB200將延後至明年第一季才能大量供貨，另遊戲機設備出口量也比不上去年，因此估計第四季台灣市場出口量沒有去年高，不過東南亞市場非常熱絡，目前每公斤運價都有在10美元左右，如果當地廠商有年底前大出貨計畫，華航與長榮航在貨運方面都擁有強大優勢，東南亞貨載主要經台灣轉運，運價或有機會創新高。

國內攬貨業原本估計今年第四季台灣市場美西線運價在新台幣300-400元之間，實際發展還有待觀察。今年以來台灣市場運價比香港高出30-40%，比大陸高出40-50%，現在攬貨公司在大陸攬的貨，都是選擇委託陸籍或香港、美國與日本、韓國航空公司運送。

第四季因為有雙十一、雙十二、黑色星期五、聖誕節與新曆年等接連幾個大日子，將是大陸市場電商貨出貨的最大旺季，由於去年包機運送從10月份的45萬美元，漲到12月上旬的110萬美元，今年電商業都提早規劃包機航班。

中菲行(5609)總經理邱鈞榮8月14日透露，公司9月到年底向國泰航空租進13架次包機，前6班艙位都已賣出，主要承包消費性電子上市新產品，後續航班也已賣出六成。

不過有股票未上市櫃的大型攬貨公司高階指出，美國海關今年6月暫停六家報關行的「小額豁免清關」資格，加強對電商貨的查驗，並取消飛機起飛後就開始放貨的動作，要飛機降落4小時後才放行，郵件需要申報的數據資料大幅增加，是否影響到電商貨貨量有待觀察。

另今年第四季貨櫃船運市場將不少新造船交船，海運運價有可能較大幅下修，另外也有多家船公司針對電商貨派出美西快船，也會搶走部分航空貨載。但也有上市櫃攬貨公司總座指出，目前並未看到電商貨有減量，另船公司運的電商貨，主要是大件貨品，一般貨還是會採用空運。