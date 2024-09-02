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房貸之亂！總統嫌「過頭」　央行急找22家銀行開會加設客訴專線

▲▼中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

總統賴清德、行政院院長卓榮泰先後澄清「沒有限貸令」，賴清德更直言「行庫過頭」之後，央行今（2）日火速找22家公、民營銀行開會，並發出聲明了解民眾借款處境，加設「陳情專線」處理民怨。

央行強調，客訴專線電話為：(02) 23571356~23571369，23571297共計15線。

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以下為央行新聞稿全文：

一、近期有民眾反映房貸申請困難情形，本行於本(2)日邀請不動產貸款集中度及銀行法第72-2條比率較高之22家銀行來行座談，瞭解各銀行對無自用住宅民眾購屋貸款之核貸政策，以及對民眾房貸申請困難案件之協處機制。

二、座談會間，銀行意見重點如下：

(一)部分銀行表示，未接獲民眾反應申請房貸困難之客訴情事，仍持續正常辦理房貸案件，並配合政府政策，將信用資源儘可能提供給無自用住宅民眾購屋貸款。

(二)部分銀行表示，因本(113)年以來受理案件數量較大，或因法定限額比率限制，致房貸承做量能有限，因而有審核期間拉長、延長撥款時間、以價制量等情事，不符申貸者預期。

(三)針對上開房貸核撥時程較長案件，銀行持續提供相關協處機制，例如：就已對保簽約之核貸戶儘速撥款；明確告知民眾已核貸案件的貸款排撥時間，使其安心；將有限信用資源優先承做無自用住宅民眾購屋貸款。

(四)另有銀行略調整房貸控管內部警戒值，以提高房貸承做量能，或將其他信用資源(如非無自用住宅民眾購屋貸款)調配至無自用住宅民眾購屋貸款。

三、本行高度關注民眾申請房貸困難議題，敦促銀行積極妥善處理民眾申請房貸困難情形，另提供民眾正常購屋融資需求必要協助：

(一)本行請銀行轉知各營業單位，向申貸民眾說明房貸審核作業程序、核貸與撥款時程等事項，讓民眾清楚瞭解銀行貸款作業程序。

(二)針對無自用住宅民眾購屋陳情案件，本行已設置專線處理，必要時函轉相關銀行妥善處理，並追踨後續案件處理情形。

四、本行日前籲請銀行自主管理不動產貸款總量之道德說服措施，係屬行政院「健全房地產市場方案」之一環；本年8月29日行政院院會中，院長表示「中央銀行基於維繫金融體系穩定，邀集相關銀行業者座談，為預防金融問題所做的努力，我們表示肯定。央行也已多次重申立場，今天院會楊總裁更是再次親自清楚說明央行的原意，並將再度邀請相關銀行業者座談，避免民眾誤解，在此也表達感謝之意」。

關鍵字： 央行房貸

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